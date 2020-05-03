اقتصاد وأسواق

انتهاء سداد مستحقات قصب السكر لمزارعي إسنا الخميس المقبل

إنتاج مصر من قصب السكر سنويا يبلغ 10 ملايين طن
الصاوي أحمد 2:55 م, الأحد, 3 مايو 20 2:55 م, الأحد, 3 مايو 20

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ينتهي موسم سداد مستحقات قصب السكر يوم الخميس المقبل وسيكون آخر أيام سداد مستحقات قصب السكر لمزارعي إسنا بالأقصر، بينما يتم سداد مستحقات المزارعين​ لقريتي الكيمان واصفون المطاعنة التي تورد لمصنع سكر أرمنت خلال الأسبوع الجاري.

وقال الشافعي حسن عضو جمعية منتجي قصب السكر في تصريحات له، إن موسم توريد القصب سوف ينتهي الخميس ولا يتبقى سوى ما تم توريده في الفترة من 15 أبريل إلي 19 أبريل حيث سيتم ترحيلها خلال فترة الإغلاق المالي، إضافة لـ 10% من المستحقات للمزارعين اللذين يحصلون على 90% فورا والباقي يتم ترحيله .

يذكر أن إنتاج مصر من قصب السكر سنويا يبلغ 10 ملايين طن والمساحات 267 ألف فدان منزرعة في محافظات جنوب الصعيد في أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا.

ومن جانبه طالب همام حسين عضو جمعية منتجي قصب السكر بالصعيد من الحكومة المصرية بالتدخل لإنقاذ مستقبل زراعة القصب التي تعرضت للتقزم نتيجة عدم إنتاج أصناف أفضل من الحالية وكذلك تعرض الكثير من المزارعين لمشكلات جديدة ممثلة في عدم كفاية الأسمدة وتعرض المحصول للآفات الزراعية مثل دودة الحشد الخريفية.

ولفت حسين إلى أن مصروفات فدان القصب هذا العام 15 ألف جنيه ويحقق من 21 ألف حتي 28 ألف جنيه.

يذكر أن موسم توريد القصب يبدأ من ديسمبر حتى منتصف أبريل من كل عام ويتم إنتاج 1.1 مليون طن سكر من قصب السكر من 3.2 مليون طن تستهلكها مصر سنويا من خلال 1.4 مليون طن من البنجر واستيراد الباقي .

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بقلم الصاوي أحمد

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