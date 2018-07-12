انتهاء خطة إصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.. منتصف ديسمبر

أحمد شوقيقال صندوق النقد الدولي، إنه سيتم الانتهاء من خطة إصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر بحلول منتصف ديسمبر 2018، بغرض تحسين فرص الحصول على الأراضي.وأوضح صندوق النقد، ضمن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن خطة الإصلاح ستتضمن: السماح باستخدام الأراضي من قبل ال

أحمد شوقي

قال صندوق النقد الدولي، إنه سيتم الانتهاء من خطة إصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر بحلول منتصف ديسمبر 2018، بغرض تحسين فرص الحصول على الأراضي.

وأوضح صندوق النقد، ضمن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن خطة الإصلاح ستتضمن: السماح باستخدام الأراضي من قبل المستثمرين لأي غرض صناعي بقيود محدودة، بالإضافة إلى نظام لتخصيص الأراضي اعتمادًا على آليات السوق، لضمان عملية تخصيص مفتوحة، وتنافسية، ونزيهة.

واستطرد الصندوق أن خطة الإصلاح ستتضمن: معايير مقبولة لمقدمي العطاءات، ومتطلبات مبسطة وموحدة بالنسبة للوثائق، وتأسيس منصة إلكترونية وإدارة عملية التخصيص بشكل كامل إلكترونيًا، بداية من إعلانات المناقصات وحتى إعلان النتائج.

وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية مارس 2019 الموافقة بموجب قرار وزاري على معايير جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بالتوافق مع خطة الإصلاح، على أن يتم نشر هذه المعايير.



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