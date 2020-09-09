انتهاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ دون مخالفات

أغلقت لجان الاقتراع التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمقرات اللجان الفرعية في تمام الساعة التاسعة مساء، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية.

وشهد اليوم الثانى من الاقتراع لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ ، داخل المحافظات التى جرت بها جولة الإعادة هدوء مع إقبال عدد من الشباب والسيدات على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأخيرة اللاحقة لغلق اللجان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم رصد أية مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأكدت أنه عقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، وعقب الانتهاء من الفرز سيتم ارسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة بالتابعة لها بالمحافظة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة نسقت مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر وتوفير كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.

وأجريت جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج على مدار أول 6 و7 سبتمبر.

بينما أجريت في الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم 16 سبتمر.