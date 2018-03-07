انتهاء توصيل المرافق إلى 118 مصنعًا في بورسعيد

أمانى العزازىتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال توصيل المرافق لمشروع الـ118 مصنعًا في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.وأضاف المحافظ، خلال جولته، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التليفونات والكهرباء تحت الأرض، وجارٍ تركيب أكشاك المحولات الرئيسية ولوحات التوزيع، والانتهاء م

أمانى العزازى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال توصيل المرافق لمشروع الـ118 مصنعًا في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأضاف المحافظ، خلال جولته، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التليفونات والكهرباء تحت الأرض، وجارٍ تركيب أكشاك المحولات الرئيسية ولوحات التوزيع، والانتهاء من تركيب وحدات الحماية المدنية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم الانتهاء من شبكة المياه تحت الأرض، وجاري الانتهاء من أعمال المآخذ لكل مصنع على حدى، وعمل شبكة الصرف الصحي بالكامل إلى جانب الخطوط الفرعية، وجارٍ عمل الخط الرئيسي المؤدي إلى محطة المعالجة، والعمل في الطبقة الأخيرة من رصف الطريق وسيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في أعمال السفلتة.