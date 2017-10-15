انتهاء تنفيذ 7200 وحدة إسكان اجتماعى بسوهاج الجديدة



بدور إبراهيم :



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مدينة سوهاج الجديدة تشهد نشاطاً ملحوظاً في الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، والمشروعات الخدمية المختلفة، لاسيما بمناطق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7200 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، من إجمالى 7656 وحدة يجري تنفيذها بالمدينة، بجانب الانتهاء من تنفيذ محطة المياه بطاقة 35 ألف م3 /يوم، وتم ضخ المياه فى الشبكات.



وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات صحية، و4 حضانات، و5 أسواق تجارية، و4 ملاعب ثلاثية، لخدمة 4 مناطق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما تم تنفيذ المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات – طرق) لهذه المناطق بالكامل.



وأضاف أنه تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ طريق المطار، والذى يوفر حوالى مسافة 20 كم عن الطريق القديم، وتم الانتهاء من تنفيذ حديقتين بمساحتي (6 – 14) فدانا، كما تم الانتهاء من طريق سوهاج الجديد الذى يوفر مسافة 10 كم عن الطريق القديم، بجانب الانتهاء من تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء، وجارٍ تأثيثهما لتسليمهما لمديرية الأمن وافتتاحهما.



وأوضح أنه تم تشغيل عدد من المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومنها: مدرستان من بداية العام الدراسي، والمركز الصحي الحضري، ومبنى الإسعاف، ومبنى الأمن الوطني، ومحطة بنزين للوقود، ومخبز نصف ألى، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروع سوق الجملة، وتم بيع 32 محلاً من السوق بما نسبته 10% من إجمالى المحال الموجودة.

