انتهاء تقرير اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء بالبرلمان

ياسمين فوازأعلنت النائبة سلفيا نبيل، رئيس لجنة مراجعة موازنة البرامج والأداء المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهاء اللجنة اليوم من تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وهو تقرير عن أداء الوزارات السبع المعنية بتقديم موازنة البرامج والأداء لعام ١٧/١٨.

ياسمين فواز

أعلنت النائبة سلفيا نبيل، رئيس لجنة مراجعة موازنة البرامج والأداء المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهاء اللجنة اليوم من تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وهو تقرير عن أداء الوزارات السبع المعنية بتقديم موازنة البرامج والأداء لعام ١٧/١٨.

جدير بالذكر أن أمس الثلاثاء كان نهاية المهلة الأخيرة أمام أي من الوزارات المعنية لاستكمال ما ينقصها من موازنة البرامج والأداء في المرحلة الأولى لتطبيقه.

وكشفت نبيل أن المرحلة الأولي أسفرت عن تقديم ٦ وزارات من أصل ٧ لموازنة البرامج والأداء وهم وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن ووزارة النقل ووزارة الاتصالات، لافتة إلى أن الوزارة التي لم تسلم موازنتها هي وزارة الصحة.

يذكر أن أهمية موازنة البرامج والأداء هي أنها تضبط الإنفاق العام كما تسهل عملية المتابعة والتقويم وتكشف الفساد.