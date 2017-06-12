انتهاء تجارب مجمع أسمدة السخنة نوفمبر 2018

نسمة بيومى ـ عمر سالمعلمت »المال» أنه من المرتقب الانتهاء من تجارب، بدء التشغيل لجميع القطاعات بمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة خلال شهر نوفمبر 2018.ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة الفوسفاتية اللازمة لزراعة 1.5 مليون فدان.وقد

نسمة بيومى ـ عمر سالم

علمت »المال» أنه من المرتقب الانتهاء من تجارب، بدء التشغيل لجميع القطاعات بمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة خلال شهر نوفمبر 2018.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة الفوسفاتية اللازمة لزراعة 1.5 مليون فدان.

وقد أسندت شركة النصر إلى شركة «إنبى» عقد خدمات إدارة المشروع الجديد.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن «إنبى» حصلت «المال» على نسخة منه يتضمن العقد تنفيذ عمليات إدارة المشروع ، والدعم الفنى الخاص بالإدارة، وتنفيذ عقود المقاولين ومراقبة تكاليف وزمن المشروع، والإشراف على أعمال التركيبات فى الموقع، بالإضافة إلى تجارب بدء التشغيل، كما تقوم «إنبى» بتقديم الدعم الفنى لإدارة الجودة والسلامة البيئية، والمهنية ومراقبة مستندات المشروع.

وينقسم المشروع إلى خمسة قطاعات ، الأول : يتضمن محطة إنتاج حامض الكبريتيك المركز، وتضم مصنعين بطاقة إجمالية 3800 طن يومياً.

والثانى: يستهدف إنتاج حامض الفوسفوريك، ويشمل مصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى، بطاقة إجمالية 1200 طن فى اليوم، ومصنعين آخرين لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، وذلك لأول مرة فى مصر بطاقة 300 طن يومياً.

أما الثالث: ويشمل إنشاء محطة إنتاج سماد الداب والماب القابل للذوبان فى الماء، ويشمل مصنع لإنتاج سماد داب/ماب «أحادى وثنائى فوسفات الأمونيوم البلوري، كامل الذوبان بطاقة 300 طن يومياً.

والرابع: عبارة عن إنشاء محطة إنتاج سماد الداب المحبب، وسماد ثلاثي سوبر فوسفات المحبب، ويشمل مصنع لإنتاج سماد الداب المحبب بطاقة 1200 طن يوميأً، ومصنع لإنتاج سماد ثلاثي سوبر فوسفات المحبب بطاقة 750 طن فى اليوم.

وأخيراً إنشاء وحدات خدمات المجمع، وهى مجموعات وحدات إنتاج البخار والهواء المضغوط، وتوليد وتوزيع الكهرباء وضخ الغاز الطبيعى، وإزالة عسر مياه التبريد وضخ وتوزيع مياه العمليات الصناعية، ومنظومة مقاومة الحريق، وتجميع ومعالجة مياه الصرف، فضلا عن الوحدات الإدارية.

كما يتضمن المشروع إنشاء وحدات معالجة حامض الفلوروسيليك بطاقة 600 طن يوميا، ووحدة تخزين وتداول الأمونيا بطاقة تخزين 3000 متر مكعب، ووحدة تعبئة وتحميل شكائر سماد ثلاثى سوبر وفوسفات.

ولتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية، بعيدا عن الأحمال بشبكة الكهرباء، يتم توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مصانع المجمع ذاتيا، باستغلال الطاقة الناتجة عن حرق الكبريت بمصنعى حامض الكبرتيك المركز، والتى تصل درجة الحرارة بها إلى 1050 درجة مئوية، وتستخدم فى إنتاج البخار اللازم لتشغيل 2 توربينة بخارية، بقدرة مركبة إجمالية 46 ميجاوات.