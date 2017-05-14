انتهاء المرافعة في دعوي البنك الاهلي ضد مصر للتأمين والحكم خلال ساعة

كتب-ماهرأبوالفضل:انتهي منذ قليل محاميا البنك الأهلي وشركة مصر للتأمين من المرافعة أمام محكمة النقض في الدعوي التي رفعها البنك ضد مصر للتأمين لتحصيل ديون قيمتها 174 مليون دولار بالاضافة الي الفوائد ومن المقرر ان يصدر الحكم خلال ساعة .كان "الأهلى" قد أقام دعوى قضائية عام 2014 ضد شركة غاز شرق البحر

كتب-ماهرأبوالفضل:

انتهي منذ قليل محاميا البنك الأهلي وشركة مصر للتأمين من المرافعة أمام محكمة النقض في الدعوي التي رفعها البنك ضد مصر للتأمين لتحصيل ديون قيمتها 174 مليون دولار بالاضافة الي الفوائد ومن المقرر ان يصدر الحكم خلال ساعة .

كان “الأهلى” قد أقام دعوى قضائية عام 2014 ضد شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، وشملت الدعوى “مصر التأمين” لرفضها السداد نيابة عن “غاز المتوسط” عقب توقف نشاطها، إذ أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.

وحصل البنك الاهلي علي حكم بالحجز علي ارصدة مصر للتأمين بما يكفي سداد المديونية والبالغة 174 مليون دولار بالاضافة الي فائدة تصل الي ربع في المائة.

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