الإسكندرية

انتهاء المدة القانونية لـ«أمناء برج العرب» ولا حديث عن انتخابات جديدة

لم يتم الإعلان عن أى قرارات بشأن بدء اختيار أعضاء المجلس الجدد
معتز محمود 12:27 ص, الجمعة, 17 أبريل 20 12:27 ص, الجمعة, 17 أبريل 20

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انتهت قبل عدة أشهر مع بداية العام الجارى المدة القانونية لمجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، والذى كان من المفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد انتخابات لاختيار مجلس أمناء جديد للمدينة للقيام بالمهام المنوطة به لتولى شئونها وادارة أمور الضرورية لخدمة سكانها، وكذلك تدبير عدد من الاحتياجات لبعض الجهات الإدارية التى تقوم بخدمة المواطنين، خاصة مع توسع المدينة فى السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور عبد الفتاح عبد الغنى رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة المنتهى ولايته إن المجلس الذى يترأسه انتهت مدة ولايته القانونية بنهاية العام الماضى وبداية العام الجارى، وكان يفترض أن يتم إجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمناء فى دورته الجديدة.

لم يتم الإعلان عن أى إجراءات لاختيار أعضاء المجلس الجديد

وأضاف لـ”المال” أنه لا ينوى الترشح لعضوية المجلس فى دورته الجديدة، إلا أنه من الضرورى أن يتم إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجيد بهدف إدارة شئون المدينة بشقيها السكنى والصناعى والتى تضم آلاف المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة المنتهى ولايته أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أى قرارات بشأن بدء أجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء فى دورته الجديدة.

ولفت عبد الغنى إلى أنه خاطب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بشأن السؤال عن عدم اجراء انتخابات وإجراءات اختيار مجلس امناء المدينة فى الدورة الجديدة ، لافتاً إلى أن الاجابة التى حصل عليها عن عدم إمكانية إجرائها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع : أن هذه التداعيات التى حدثت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت مؤخراً قبل عدة أسبيع وليس مع بداية العام.

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بقلم معتز محمود

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