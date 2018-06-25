انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

مها يونسانتهت، مساء اليوم الإثنين، الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، والتي حملت عنوان "القديس كيرلس اللوكاري" بطريرك الإسكندرية ومن ثم بطريرك القسطنطينية (١٥٧٢- ١٦٣٢)، وذلك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قداسة البابا ثيوذروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية

مها يونس

انتهت، مساء اليوم الإثنين، الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، والتي حملت عنوان “القديس كيرلس اللوكاري” بطريرك الإسكندرية ومن ثم بطريرك القسطنطينية (١٥٧٢- ١٦٣٢)، وذلك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قداسة البابا ثيوذروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، والمطران ناركسيوس النائب البطريركي، والسيد ايمانويل كاكافيلاكس قنصل عام اليونان بالإسكندرية، وممثلي من جميع كنائس الروم الأرثوذكس في العالم.

وفي هذا الصدد قال “سلطان” إن الإسكندرية مهد الحضارات ومدينة التسامح والتعايش السلمي التي شهدت واحتضنت على مر العصور مختلف الجنسيات والديانات، مشيرا إلى أنه عاش في مصر بشكل عام والإسكندرية على وجهة التحديد مختلف الجاليات الأجنبية لاسيما الجالية اليونانية التي التحمت مع المجتمع المصري مكونة نسيجا متكاملا ومتماسكا.

أضاف “سلطان” أن الإسكندرية يجتمع بها جميع المقومات التي تجعل منها مدينة متكاملة فهي مدينة ساحلية ومدينة الآثار والتاريخ العريق اليوناني الروماني والإسلامي والقبطي، وهي أيضاً مدينة الثقافة، حيث احتضنت مكتبة الإسكندرية القديمة والجديدة وجامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات الخاصة.

وتابع: “كما تنفرد باستضافة العديد من القنصليات العامة والمراكز الثقافية الأجنبية”، قائلاً “إننا من تواجدنا اليوم من مقر هذه البطريركية العريقة نبعث للعالم بأسره برسالة سلام ومحبة وندعو أن يعم السلام والاستقرار على مصر والمنطقة وجميع دول العالم”.