انتهاء التصويت في انتخابات أول اتحاد مصري للأوراق المالية وبدء الفرز

انتهت الآن عمليات التصويت في انتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية تمهيدًا لبدء الفرز.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك سبع مرشحين حسموا فوزهم بالتزكية وهم أحمد إكرام ممثلًا عن البنك المصري الخليجي وياسر زعزع ممثلًا عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ضمن فئة أمناء الحفظ إلى جانب راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة المخافظ، وعمرو أبو العينين عن سي آي استيتس مانجمنت وياسر عمارة ممثلا عن شركة ايجل للاستشارات النالية وذلك ضمن فئة إدارة صناديق الاستثمارية.

وضمن الـ٧ مرشحين الفائزين جاء كل من أشرف سالمان ممثلا عن شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات المالية ومحمد جاب الله ممثلا عن شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وذلك ضمن فئة المستقلين من ذوي الخبرة.

فيما يتبقى المنافسة بين كلا فئة السماسرة والقوابض ومرشحين اثنين من فئة المستقلين.