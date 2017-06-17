انتهاء التأثير الأساسى للتعويم يخفض التضخم لـ13%

مها أبوودنرغم عزم الحكومة زيادة أسعار المحروقات بداية من مطلع يوليو المقبل بواقع 30%، فضلا عن زيادة الضرائب على السجائر،وكذلك زيادة أسعار الخدمات الحكومية،إلا أنها توقعت تراجع معدلات التضخم من مستوى 30% حاليا الى 13% خلال 2018.يشار الى أن عمرو الجارحى وزير المالية أكد فى تصريحات له أمس على هامش

مها أبوودن

رغم عزم الحكومة زيادة أسعار المحروقات بداية من مطلع يوليو المقبل بواقع 30%، فضلا عن زيادة الضرائب على السجائر،وكذلك زيادة أسعار الخدمات الحكومية،إلا أنها توقعت تراجع معدلات التضخم من مستوى 30% حاليا الى 13% خلال 2018.

يشار الى أن عمرو الجارحى وزير المالية أكد فى تصريحات له أمس على هامش مشاركته فى اجتماعات البنك الآسيوى، أن مصر تستعد لاستقبال شريحة ثانية من القرض والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار،خلال الأسابيع القليلة المقبلة،منبهاً أن الحكومة ملتزمة بخفض معدلات التضخم ورفع دعم الطاقة- أحد شروط الصندوق للحصول على القرض- مشيراً إلى توقعات البنك المركزى بتراجع معدلات التضخم خلال 2018 لـ13% مقارنة بـ30% حالياً.

أيدت ريهام الدسوقى كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار”ارقام كابيتال “توقعات الحكومة فى هذا الشأن بسبب بدء انتهاء التأثير الأساسى للقرارات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى نوفمبر الماضى فى نوفمبر المقبل وهو ما يعنى تراجع معدلات التضخم.

وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات وهى فى انتظار تلقى الشريحة الثانية بعد قيام الصندوق باجراء اولى مراجعاته على برنامج الاصلاح وتوصياته بتخفيض معدلات التضخم وهو ما تبعه تخفيض زيادة اسعار الفائدة بواقع نقطتين مئويتين.

وفى هذا الشأن قالت الدسوقى إن مؤسستها توقعت وصول معدلات التضخم الى هذه المستويات التى قدرتها الحكومة خلال 2018 وحتى ان لم تصل الى مستوى الـ13% ستقترب منه بشكل متوسط،حتى مع اعتزام الحكومة اتخاذ اجراءات اخرى فى مجال الاصلاح الاقتصادى.

ومن جانبه قال مصدر حكومى إن التوقعات الحكومية مدروسة ومقدرة بشكل كبير على اسس علمية، مع احتساب كل نسب الزيادات المزمع اجراؤها على اسعار المحروقات،وان كانت التبعات الاولى لتحريك اسعار الوقود ستصب فى شكل موجة تضخمية بعد الاجراء مباشرة لكنها ستنحسر بشكل تدريجى خصوصا مع بدء انحسار موجات التضخم التى نتجت عن التعويم.



ولفت الى أن أثار قرارات تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار المشتقات ستبدأ فى الانحصار تدريجيا قبل نهاية العام الجارى ،بما يعزز مستهدفات الحكومة فى تخفيض معدلات التضخم.

وتوقعت أرقام كابيتال أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا في 2017،ما بين 28% و30%،على أن ينخفض إلى 15% في المتوسط خلال 2018،هذا مقارنة بحوالي 14% في 2016.



واتخذت الحكومة فى نوفمبر الماضى قرارا بتحرير سعر الصرف،متزامنا مع قرار بتحريك اسعار المواد البترولية.