سيــارات

انتهاء «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. وخصومات على فئات (فيديو)

لتباع للمستهلك من 317 و339 ألف جنيه للفئات الأولى
أحمد عوض 9:21 م, الأحد, 14 مارس 21 9:21 م, الأحد, 14 مارس 21

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فى رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، شهد إنتهاء “الأوفر برايس” على طرازات «هيونداي إلنترا CN7»- للفئات الثلاثة الأولى- لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي بقيمة تتراوح بين 317 و339 ألف جنيه فى السوق المحلية.

فى المقابل، أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات عن خصومات سعرية على طرازات «هيونداي إلنترا CN7» من الفئة الرابعة إلى السابعة بقيمة بلغت 3 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 365 و487 ألف جنيه.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات.

وينتمي طراز «هيونداى إلنترا CN» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم أحمد عوض

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