انتهاء «الأوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي» خلال مايو

لتباع للمستهلك من 376.4 إلى 450.5 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصدٌ أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، انتهاء «الأوفر برايس» والزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار- بشكل غير رسمى- على طرازات «نيسان قاشقاي» لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» في السوق المحلية خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي Visia 376.4 Accenta 411.4 Tekna 441.4 Tekna Bose 450.5 القيمة بالألف جنيه

ينتمى طراز «قاشقاي» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربيني للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس- ترونيك» من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.