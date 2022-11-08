انتهاء «الأوفر برايس» على سيارات «شيفروليه أوبترا» و«إم جي 5»

في رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، فقد شهدت السوق اختفاء “الأوفر برايس” على بعض الطرازات الاقتصادية المطروحة محليا، من أبرزها «شيفروليه أوبترا»، و«إم جي 5» والتى بدأت تباع بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل وكليها المحلي.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة من قبل الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين.

يذكر أن تجار وموزعي السيارات كانوا بفرضون زيادات سعرية غير رسمية «أوفر برايس» على طرازي «شيفروليه أوبترا»، و«إم جي 5» بقيمة تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضي.

قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت اختفاء “الأوفر برايس” على بعض الطرازات الاقتصادية ومنها «شيفروليه أوبترا»، و«إم جي 5»، خاصة بعد الزيادات السعرية الرسمية التى أقرها الوكيل المحلي ممثلاً في شركة «المنصور للسيارات».

وأضاف أن حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية في حركة المبيعات دفعت التجار لتخفيض الأسعار والتنازل عن الزيادات غير الرسمية التى يفرضونها على طرازاتهم؛ وذلك من أجل إمكانية تسويقها وسداد تكاليف التشغيل، موضحا أن أسعار السيارات تشهد حاليًا تفاوتا كبيرا بين شركات التوزيع والتجار من محافظة لأخرى.

وكانت شركة «المنصور للسيارات» قد أقرت زيادات في أسعار طرازات «شيفروليه أوبترا» و«إم جي 5» بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة خلال الشهر الحالى.

يذكر أن تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» بنسبة 54% لتسجل 8 آلاف و128 مركبة خلال أكتوبر الماضى، مقابل 17 ألفًا و813 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.