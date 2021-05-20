سيــارات

انتهاء «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 5».. وخصومات على بعض الفئات

لتباع للمستهلك من 223 إلى 262 ألف جنيه
المال - خاص 5:05 م, الخميس, 20 مايو 21 5:05 م, الخميس, 20 مايو 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر خلال مايو الحالى، عن انتهاء «الأوفر برايس» والزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار- بشكل غير رسمي- على طرازات «إم جي 5» المطروحة داخل السوق المحلية.

في حين، أعلن عدد من الموزعين والتجار عن تقديم خصومات سعرية على طرازات «MG 5» على بعض الفئات، التي تشهد انخفاضًا في حجم الطلب عليها.

يذكر أن أسعار طرازات «إم جي 5» كانت قد شهدت زيادات سعرية- بشكل غير رسمى- بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الأسبوعين الماضيين.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات والانتظار.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «إم جي 5» في السوق المحلية خلال مايو الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار المفروقات
Classic223223
Comfort243243
Luxury263262-1
القيمة بالألف جنيه

من جهته، قال أحد موزعي سيارات العلامة التجارية «إم جي»، إن أغلب الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض الأسعار على طرازات «MG 5» تزامنًا مع تداول الأنباء التى تشير ببدء تسليمات الحصص الجديدة المقررة خلال الأسبوع المقبل.

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ولفت إلى أن الفترة الحالية لا تتحمل أي زيادات سعرية إضافية على السيارات المطروحة محليًا نتيجة ركود المبيعات التى تشهدها السوق المحلية وتراجع معدلات الشراء على المركبات بنسب تتراوح بين 50 و70%.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

MG5
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بقلم المال - خاص

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