انتهاء إضراب عمال النفط بالأرجنتين بعد التوصل لاتفاق على زيادة إجراءات السلامة وتدريبهم

أنهت نقابات تمثل الآلاف من عمال النفط بالأرجنتين إضرابًا بدأوه أمس الأول الخميس، وذلك بعد نجاحهم في التوصل، خلال اجتماع، مع رؤساء الشركات لاتفاق على زيادة إجراءات السلامة وتدريب الموظفين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان العمال قد شرعوا في الدخول في الإضراب يوم الخميس، بعد أن شب حريق فى صهريج تخزين تسبب فى انفجار فى مصفاة لنيو أمريكان أويل فى بلدة بلازا هوينكول فى إقليم نيوكوين بغرب الأرجنتين.

وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما لم يتجاوز عدد المصابين شخصًا واحدًا.

ووقع زعماء النقابات وممثلو شركات النفط ومسئولون حكوميون محليون اتفاقًا استهدف تحسين “برامج التدريب وإعداد أفراد فعالين وعمال في المستقبل بشأن قضايا السلامة أثناء العمل”.