انتهاء إجراءات القرض الكوري الممول لصفقة 40 قطار أنفاق خلال 3 أسابيع

أكد المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجموعة شركات التنمية الصناعية القائم بأعمال المطور الصناعى لشرق بورسعيد، أنه من المزمع إنهاء إجراءات التمويل الكورى الممول لصفقة تصنيع 40 قطار مترو أنفاق، خلال 3 أسابيع يتم بعدها أعمال الإنشاءات لمصنع نيرك لتصنيع وحدات السكك الحديدية، وذلك على مساحة 300 ألف متر مربع.

وأشار خلال جولة رئيس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية، أن أحد المكاتب الألمانية قام بمراجعة كافة التصميمات الهندسية للمشروع الذي سيتم تأسيسه وفقا للمعايير العالمية.

ولفت سعد أن المجموعة تلقت تكليف من زيارة النقل بتصنيع ألف عربة سكة حديد فيما يتم حاليا إنهاء إجراءات تعاقد الجانب الكورى على 340 عربة سكة حديد ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات فى غضون 15 شهر من الآن

وأوضح أن المساعي تتركز في توطين صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة بصناعة السيارات، لافتا أن هناك 3 من كبار المصنعين تم التعاقد معهم وتم تخصيص 400 ألف متر مربع للصناعات المغذية.