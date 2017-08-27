انتهاء أعمال تطوير قرية الخواجات بالفيوم

محمود جمالاحتفلت الشركة المصرية للاتصالات اليوم بالانتهاء من مشروع تطوير وإعادة إعمار قرية" الخواجات" بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية " الأورمان" وذلك ضمن مبادرة " من خير مصر ... هنبنى مصر" والتي أطلقتها المصرية للاتصالات فى عام 2011 لتطوير مجموعة من القري المصرية وتزويدها بالخدمات الأساسية.وتض

محمود جمال

احتفلت الشركة المصرية للاتصالات اليوم بالانتهاء من مشروع تطوير وإعادة إعمار قرية” الخواجات” بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية ” الأورمان” وذلك ضمن مبادرة ” من خير مصر … هنبنى مصر” والتي أطلقتها المصرية للاتصالات فى عام 2011 لتطوير مجموعة من القري المصرية وتزويدها بالخدمات الأساسية.

وتضمنت أعمال تطوير قرية “الخواجات” إعادة إعمار وتأهيل 23 منزلا، وتوصيل المياه لـ 15 منزلا وكذا توصيل الكهرباء لـ 24 منزلا، بالإضافة إلى تسليم 24 مشروعا صغيرا لأهالي القرية وكذلك تقديم مساعدات لزواج 10 فتيات يتيمات من أهالي القرية.

وتأتي تلك المبادرة في إطار سعى المصرية للاتصالات الدائم للمشاركة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع المصري والارتقاء به، باعتبارها كيانا وطنيا يؤمن بمسئوليته تجاه المجتمع وبذل كل الجهود الممكنة لتوفير حياة أفضل للمصريين ودعم جهود التنمية.

وعلى هامش الاحتفال، تمت إقامة معرض خيري لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الفقيرة بالقرية لمشاركة الأهالي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب توزيع عدد من المستلزمات والأدوات الدراسية على الأطفال وذلك مع اقتراب دخول المدارس.



وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بأن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لمفهوم المسئولية المجتمعية الذي تتبناه الشركة للوصول إلى هدف مشترك يتمثل في تحقيق حياة أفضل ومعيشة كريمة للأسر المصرية وإحداث تأثير ايجابي داخل المجتمع، موضحا أن تطوير القرى الفقيرة وتوصيل الخدمات الأساسية بها يعد أحد الملفات المهمة والتي تشكل تحديا داخل المجتمع، ومن ثم تسعى المصرية لبذل كل الجهود لاستكمال تلك المبادرة وتطوير المزيد من القرى الفقيرة من أجل تنمية المجتمع وتطويره باعتبارها شريكا للشعب المصري.

وأضاف البحيري أن المصرية للاتصالات تتبنى مفهوم المسئولية الاجتماعية، باعتباره واجباً وطنياً، يساهم في تحقيق عمليات التنمية المنشودة للمجتمع سواء من خلال ما تقدمه من خدمات اتصالات متطورة، أو القيام بمسئوليتها المجتمعية على نحو رائد، وذلك بناء على استراتيجية متكاملة وممنهجة تم وضعها ضمن إطار عمل تعاوني يقوم على قيم العطاء والتمكين والمشاركة الفعّالة واعتبار هذا الدور الوطني جزءا لا يتجزأ من استراتيجية العمل داخل المصرية للاتصالات.

فيما أعرب اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية ” الأورمان” عن سعادته بانتهاء عمليات تطوير قرية الخواجات مشيدا بالمجهودات المبذولة من جانب فرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز، معربا عن سعادته لاستكمال تنفيذ مبادرة تطوير القرى الفقيرة مع شركة وطنية مثل المصرية للاتصالات بما تملكه من امكانيات وقدرات والتي تعد بمثابة الشريك المثالي لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية، نظرا لما توليه الشركة من اهتمام بالغ بواقع المجتمع.

وأضاف شعبان أن الجمعية تسعى إلى الانتقال بمفهوم العمل الخيرى التطوعى من مجرد الدور الكمالى والمشبع لغريزة العطاء عن بعض الشرائح إلى أن يصبح عمل مؤسسى تنموى منظم يتم بشكل احترافى، بما يؤكد دور العمل الأهلي في نمو المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة “من خير مصر هانبني مصر” بالتعاون بين المصرية للاتصالات وجمعية “الأورمان” منذ عام 2011 لتطوير 9 قرى فقيرة وذلك لتحسين مستوى المعيشة، وتزويد تلك القري بالخدمات الأساسية، حيث تم توصيل مياه الشرب لـ 287 منزلا، وتوصيل الكهرباءلـ 228 منزلا، بالإضافة إلى تعريش أسقف 457 منزلا، وإعادة إعمار وترميم 457 منزلا، وكذلك تسليم 297 مشروع تنموي لأهالي تلك القرى.

وتمتد أوجه التعاون بين “المصرية للاتصالات” وجمعية “الأورمان” لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المهمة حيث تم التعاون لإطلاق مبادرتين لتوزيع البطاطين على الأسر الفقيرة في عامي 2014 و2016، وكذلك إنشاء جناح للعمليات بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بشمال الصعيد، بالإضافة إلى المشاركة سنويا في احتفالية يوم اليتيم العربي في الجمعة الأولى من شهر إبريل كل عام.