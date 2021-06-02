انتهاء أعمال الترميم للرفرف الخشبي في قبة الفوارة بجامع السلطان حسن

تم رفع السقالات من على قبة الفوارة بجامع السلطان حسن، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم جزء الرفرف الخشبي المجدد بالقبة والذي سقط يوم الجمعة الماضي.

صرح بذلك الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأكد على أنه تم الاحتفاظ بالصلبات وسيتم عمل مكاشف ودراسة الإتزان الإنشائي للقبة وذلك وفقا لرأي الاستشاري الهندسي.

جدير بالذكر أن رفرف القبة ليس هو الرفرف الأثري الأصلي أو جزء منه، بل قامت لجنة حفظ الآثار العربية في النصف الأول من القرن الماضي باستبدال الرفرف الأثري المتهالك بأخر حديث وهو الموجود حاليا بالمسجد والذي سقط بفعل عوامل التقادم والتعرية.

وبدأ المجلس الأعلى للآثار بصلب القبة وترميم الرفرف فور سقوط جزء منه حتي إنتهت منذ قليل من الأعمال ورفع السقالات.

يذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن انشأها السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام ٧٥٧ هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام ٧٦٢ هـ. وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام ٧٦٤هـ..

بُني الجامع على طراز المساجد الاسلامية تتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.