«انتلسيا» المغربية تستثمر 2 مليار جنيه في خدمات التعهيد بمصر خلال عامين

تستهدف شركة انتلسيا المغربية لخدمات التعهيد استثمار نحو 2 مليار جنيه خلال أول عامين من نشاطها بالسوق المحلية.

وقالت نضال أفيد مدير الشركة بمصر، إن انتلسيا شركة مغربية تأسست في عام 2000 وتعمل في تقديم جميع أنواع خدمات التعهيد ومنها تطوير التطبيقات التكنولوجية، موضحة أن الشركة يعمل بها نحو 40 الف موظفًا في 17 دولة متواجدة بـ3 قارات حول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء للاعلان عن إطلاق أعمالها في السوق المصرية كأول استثمار عربي افريقي بالقطاع محليا .

وأضافت أفيد أن مصر تعد من الدول الكبري في صناعة خدمات التعهيد لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة ومستوي تعليم عالي، مبينة أن الشركة تراهن على القاهرة كبوابة للتوسع في أسواق منطقة الخليج العربي.

في سياق متصل، ألمحت إلي أن مكتب مصر يضم حاليا نحو ألف موظف ولدي الشركة تواجد في القرية الذكية ومدينة برج العرب في الإسكندرية وتعتزم افتتاح فرع آخر في مدينة الشيخ زايد بنهاية العام الجاري.