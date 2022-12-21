«انتلا» تتعاون مع هواوي لدمج تقنيات تحويل الكلام إلى نص في العربية

أعلنت شركة “انتلا”، المتخصصة في مجال معالجة البيانات عن عقد شراكة مع هواوي، العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز تقنية تحويل الكلام إلى نص في اللغة العربية لدى “انتلا”.

و تهدف الشراكة إلى خلق فرص تجارية وتوسيع حالات استخدام تقنيات الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب دمج الحل التكنولوجي “Intella Voice” ومختبر هواوي الإقليمي المفتوح للابتكار بغرض تسخير تقنيات “انتلا” الأساسية لتطوير حلول ومنتجات الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة المستخدم لديها.

ويعد “intella Voice” تطبيق التعرف الآلي على الكلام الأكثر دقة للغة العربية بلهجاتها المتعددة.

والذي يساعد على دعم الذكاء الاصطناعي في المحادثة عبر التقاط أصوات متحدثي اللغة العربية بأكثر من 25 لهجة بدقة متناهية تصل إلى حوالي 95.7%.

ويقوم التطبيق بتحويل المحادثة إلى كتابة معتمدًا على تقنية الذكاء الاصطناعي؛ الأمر الذي يعزز استخداماته في المحادثات الآلية والمساعدات الصوتية ومراكز خدمة العملاء والخط الساخن للطوارئ وأنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية.

فيما يزداد التطيبق ذكاءً مع كثرة استخدامه؛ معتمدًا على نماذج معالجة طبيعية للغة.

وتساعد الشراكة في تمكين “انتلا” و”هواوي” من اغتنام الفرص التجارية والدخول إلى أسواق جديدة محتملة وتوسيع قاعدة عملائهما.

وذلك عبر دمج حلول “انتلا” المبتكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإمكانات “هواوي” بشكل عام وخاصة إمكاناتها السحابية الخاصة.

وبهذه المناسبة، قالت نور طاهر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “انتلا”: “سعداء بالتعاون مع هواوي،موضحة أنه يمكننا دمج تقنيات التعرف الآلي على الكلام.

واضافت أنه مع إمكانات الشركة العالمية في خلق المزيد من الفرص وتحقيق رؤيتنا لاختراق أسواق جديدة. وبوصفنا شركة رائدة لأبحاث السوق في الوقت الفعلي، نتطلع إلى اغتنام إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى هواوي، وكذا بنيتها التحتية الكبيرة لمواصلة تطوير حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي.”

وأعرب عمر منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في “انتلا”، عن تطلعاته لهذه الشراكة؛ قائلًا: “نلتزم في شركة انتلا بتقديم أبحاث سوق دقيقة معتمدة على البيانات في الوقت الفعلي لمختلف قطاعات الأعمال.

وأضاف:” يؤكد تطبيقنا الجديد “intella Voice” المعتمد على الذكاء الاصطناعي بمتوسط دقة تبلغ 95.7% على حرصنا الدائم لتقديم أحدث الأدوات التحليلة المبتكرة التي توفر رؤى وقيمة مضافة للبيانات أدق وأسرع لرفع كفاءة الموارد المتاحة للمؤسسات”.

و تعد الشراكة مع شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل هواوي علامة فارقة في رحلة “انتلا”، حيثما تمثل تتويجًا لمساعينا وجهودنا المبذولة لتقديم حلول مبتكرة بهدف دفع عجلة الذكاء الاصطناعي للمحادثة في اللغة العربية.”

من جانبه، قال مايكل شفيق، رئيس الشراكات الإستراتيجية والحلول السحابية في شركة هواوي شمال أفريقيا: “نحرص في هواوي على دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا لتسريع نموها؛ الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤيتنا للتحول الرقمي. فبموجب هذه الشراكة، ستدمج هواوي نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “intella Voice” في منتجات الذكاء الاصطناعي لديها. فيما ستتمكن “انتلا” من الوصول إلى أحدث الأدوات السحابية لدينا سواء كانت العامة أو الخاصة، والتي تعد أدوات لا غنى عنها لتوفير البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات وإدارتها والوصول إليها بسرعة وفعالية؛ بما يساهم في توسيع قاعدة العملاء في أسواق جديدة.”

يذكر أن “انتلا” قد تمكنت من الحصول على تمويل تأسيسي بقيمة مليون دولار في جولة استثمارية مطلع هذا العام. إذ نجحت “انتلا”، الرائدة في مجال التكنلوجية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتي أسستها نور طاهر وعمر منصور عام 2021، في إتاحة ذكاء البيانات للجميع بنماذج ذكاء اصطناعي أكثر دقة وسرعة مستندة إلى التعلم العميق الشامل.