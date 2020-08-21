ساويرس يدعو لخفض العطلات الرسمية في مصر : «ربنا يقلل من إجازاتنا علشان نطلع لقدام»

دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى تقليص أيام العطل الرسمية، و إلى زيادة أيام العمل من أجل زيادة التنمية في البلاد.

و قال ساويرس في تغريدة نشرها على صفحته في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “صباح الخير على الناس الحلوة.. وربنا يقلل من إجازاتنا و يزود من شغلنا علشان نطلع لقدام”.

و أضاف رجل الأعمال المصري: “أدعو لمراجعة كل الإجازات، ما عدا الإجازات الدينية، لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلا ؟ “.

و من الممكن أن تكون دعوة ساويرس مرتبطة بأزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد المصري، ومن خلال العمل أيام العطل الرسمية يمكن تسريع تعافي الاقتصاد المصري.