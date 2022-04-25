انتقامًا من والده.. أبناء العم وراء خطف طفل وطلب فدية في المنيا

ارتكب أبناء عمومة جريمة خطف طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، انتقامًا من والده وإجباره على دفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه في محافظة المنيا، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من مواطن عن خطف أبناء عمومته (بائعان ملابس لهما معلومات جنائية) لنجله البالغ من العمر 8 سنوات، نظرًا لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من الهاتف الخاص بأحد المتهمين، أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما، وأنهما يرغبان في الحصول على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالاشتراك مع مزارع -له معلومات جنائية- واتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليه، ومساومة والده للحصول على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية، وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين، كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين استأجر سيارة واستدرج المجني عليه لاصطحابه داخلها، وإخفائه بالمنزل المشار إليه، وعقب ذلك اتصلوا بوالده ومساومته.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرير المختطف أثناء تواجدهم بالمنزل المشار إليه.

وعثر بحوزتهم على طبنجة، فرد محلي، سلاح أبيض “مطواة “، 3 هواتف محمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.