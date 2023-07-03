«انتقامًا لزوجته بعد سرقة أموالها».. شخص يخطف سائقي «توك توك» بالقاهرة

ارتكب زوج جريمة خطف شخصين من سائقي «تزك توك» انتقامًا منهما لسرقتهما حافظة نقود زوجته أثناء استقلالها المركبة معهما لتوصيلها في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، وطلب من أسرة الشخصين رد المبلغ المالي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف المتهم والقبض عليه.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية- قالت فيه إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص أبلغها باحتجازه لنجلها مالك مركبة “توك توك” في إحدى الشقق السكنية.

وبالفحص حددت الشقة المُشار إليها وضبطت أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- وبصحبته شخصين المُبلغ بغيابه، سائق مركبة توك توك “ملك الأول”.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المبلغ بغيابه والسائق استوليا على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته أثناء استقلالها مركبة توك توك الخاصة بهما.

ولفت إلى أنه على إثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة توك توك، وتمكن من استيقافهما أثناء مشاهدته لهما مُستقلان المركبة، وتعدى عليهما بالضرب بالأيدي دون إصابات، واصطحبهما واحتجزهما بالشقة سكنه.

وأضاف أنه تواصل هاتفيًا مع والدة الأول “المُبلغة”، وأبلغها باحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالي والهاتف المحمول، وتواصل مع شقيق المجني عليه الثانى فحضر وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول.

وبمواجهة المجني عليهما بأقوال المتهم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالي، والهاتف المحمول عقب توصيلها فقاما بالاستيلاء عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.