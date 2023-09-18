انتقاد الجمهور إلى النجوم يتصاعد.. نقاد: أزمات مفتعلة تشعلها منصات التواصل

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة بين نجوم الفن والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن موجودة سابقا أبدا ، حيث أصبحت هناك أزمات متزايدة ومستمرة بين بعض النجوم والجمهور بعد طرح أعمالهم الفنية الجديدة .

فلم يعد النجوم متقبلين لآراء الجمهور بمنصات السوشيال ميديا المختلفة عن أعمالهم الفنية الجديدة ، وذلك ظهر جليا للنجم محمد فراج الذي أثير أنه اعترض على رأي الجمهور عن الأعمال الفنية المطروحة قبل أن يخرج مؤكدا أن حديثه اجتزأ ، وأيضا الفنانة بسنت شوقي اعترضت على انتقاد المشاهدين لأداء شقيقتها الفنانة داليا شوقي في إحدى مشاهدها بمسلسل ” سفاح الجيزة” والذي نال العديد من الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي .

فايزة هنداوي:كثير من الفنانين حاليا يرون أن هناك حالة تنمر شديدة عليهم من الكثير من الأشخاص

أكدت الناقدة فايزة هنداوي أن محمد فراج ممثل موهوب جدا وأخطا حينما قال هذا الكلام بدلا من أن يرتبط اسمه بفيلمه السينمائي الجديد ” فوي فوي” وجاحه أصبح اسمه مرتبطا بكلامه عن شقيقة زوجته الممثلة داليا شوقي .

أضافت للمال أن هذه الحالة أصبحت موجودة حاليا بسبب ، أن السوشيال ميديا حاليا أصبحت هناك أراء كثيرة فيها وقاسية على الفنانين بعكس الماضي الذي كانت فيه الأراء فيه قليلة تجاه الفنانين اما بمقال في جريدة أو مجلة فنية .

لذلك يرى كثير من الفنانين حاليا أن هناك حالة تنمر شديدة عليهم من الكثير من الأشخاص ، لذلك يواجهون هذه الأراء بقسوة وهجوم ولم يعد يتقبلونها بسهولة مثلما كان يحدث في الماضي للأسف وفق” هنداوي”.

دعاء حلمي : من حق الجمهور على الفنان تحمل آرائهم في أعمالهم الفنية

وأعربت الناقدة دعاء حلمي عن كون أي فنان يتهم الجمهور الذي ينتقد عمله الفني الجديد أنه عبارة عن لجنة مسلطة عليه ، فأن الفنان أيضا لديه لجان وليس له الحق أن يقول عن نفسه نمبر 1 وغير ذلك .

أكدت أنه من الأفضل أن يرحم الجمهور منه طالما لايتقبل آراء تنتقده .

وشددت حلمي على أن هذه الأزمات أصبحت موجودة بين النجوم والجمهور حاليا بصورة كبيرة مقارنة بالماضي ، لأنه منذ سنوات طويلة كان الفنان يستمد رأي الجمهور من الشارع في أعماله الفنية أما حاليا الأمر أصبح من خلال منصات السوشيال ميديا التي تحقق لهذا الفنان ملايين المشاهدات وفي نفس الوقت تعرضه للهجوم والانتقادات

كما أن النجوم في الماضي يتقاضون أموالا تقدر بالملايين ومن حق الجمهور عليهم أن يتحملوا آرائهم في أعمالهم الفنية ، لافتة إلى أن هناك نقد قاس للفنان حاليا ويمكن أن يحوله لسب وقذف لكن يجب أن يكون النجوم واعيين ومدركين وردود أفعالهم يكون بها تحكم بصورة كبيرة بدلا من تبادل الهجوم بينهم وبين النقاد والجمهور مثلما حدث مؤخرا بين أكثر من نجم وفق” حلمي “.

محمود قاسم : من مصلحة الفنان أن يبتعد تماما عن منصات السوشيال ميديا

وأوضح الناقد الفني محمود قاسم أن أراء الجمهور أصبحت مزعجة لكثير من الفنانين ، لأنهم يشعرون أنها قد تتسبب في إحجام المنتجين عن ترشيحهم في أعمال فنية جديدة لذلك يقومون بتبادل الهجوم على الجمهور فور إطلاق رأي او انتقاد لعمل فني حاليا .

أردف قائلا أن ذلك كان نهج النجم محمد سعد لم يكن يتقبل رأي أي شخص أو ناقد في أعماله الفنية ، فوصل للمرحلة الفنية التي يعيشها حاليا .

وواصل قاسم أن من مصلحة الفنان أن يبتعد تماما عن منصات السوشيال ميديا ، ويركز فقط في تقديم أدوار جيدة في مسيرته الفنية .

مها متبولي : لايوجد منطق في الحياة يعطي الحق لأي شخص أن يخطأ في شخص فنان

وترى الناقدة مها متبولي أن هذه الأزمات الحالية بين النجوم والجمهور يرجع ، لقلة خبرة هؤلاء النجوم بالإضافة أن كثير من الأشخاص يقومون بالخطأ في هؤلاء النجوم وهم في النهاية أشخاص من لحم ودم ولايصح ذلك أبدا لذلك يتعرض هؤلاء الأشخاص للهجوم من بعض النجوم.

نوهت أن الفنانين لم يعد يتحملوا أراء قاسية بهذا الشكل ، ولايوجد منطق في الحياة يعطي الحق لأي شخص أن يخطأ في شخص فنان أو نجم معين لمجرد أنه لم يعجبه عمل فني معين له أو مشهد معين في مسلسل تليفزيوني مثلما حدث للفنانة الشابة داليا شوقي .

استطردت قائلة أن هؤلاء النجوم أيضا يجب أن يتسع صدرهم بصورة كبيرة لرأي المشاهدين ، لأنه يمثل بوصلة لهم لتعديل خطأ معين في أدوار فنية قادمة لهم .