انتقادات لمشروع الري الحقلي في البحيرة

الصاوي أحمدانتقد الحاج مبروك هندى، نقيب الفلاحين فى محافظة البحيرة، مشروع تنمية وتطوير الري الحقلي في محافظة البحيرة، وفق بيان. هذا الانتقاد جاء على هامش زيارة زيارة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووفد

الصاوي أحمد

انتقد الحاج مبروك هندى، نقيب الفلاحين فى محافظة البحيرة، مشروع تنمية وتطوير الري الحقلي في محافظة البحيرة، وفق بيان.

هذا الانتقاد جاء على هامش زيارة زيارة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووفد من البنك الدولى، لمحافظة البحيرة لتجديد صرف القرض الدولى لهذا المشروع

وأوضح أن ترى الأرض الزراعية أو المحاصيل لهذا المشروع لا ترى أية نتائج فعلية.

وكشف هندي بمنع وفد الفلاحين من دخول الإدارة بحجة أنه لا يصح أن يرى الوفد الفلاحين، وأغلق البوابة الرئيسية لمبنى الإدارة الزراعية، متجاهلا أن المشروع كان من الواجب أن يتم تنفيذه بمعرفة الفلاح، وأن الفلاح هو أساس التنمية الحقيقية فى الدولة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى مرعى الأمين العام للنقابة، إن المشروع الذى يتم تطبيقه فى مدينة أبوحمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ أكثر من 15 عاما بقرض من البنك الدولى ولا أحدا لا يعلم عنه شيئا.

وأضاف مرعى، أن ما حدث مع الوفد يؤكد على أن هناك نية للتعتيم على إجراءات تنفيذ المشروع موضحا أنه تم استقبال الضيوف والمشاركين للوفد الدولى، بمركز المؤتمرات بدمنهور، داخل قاعة مبارك، ومنها توجه الجميع إلى مبنى الإدارة الزراعية بكفر الدوار والذى تم منع الفلاحين من حضوره.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزراتين والجهات المسؤولة حول هذه الاتهامات

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق وأن أعلن أثناء ترشحه عن مشروع تطوير الرى الحقلى، لتوفير المياه وهو ما سيتم الاستفادة منه فى استصلاح نحو 4 مليون فدان، والعمل على تحسين إنتاجية الحقول الزراعية.