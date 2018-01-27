انتقادات لقرار الأعلى للإعلام بتحميل المذيع مسئولية تجاوزات الضيوف

رحاب صبحيهالة فهمي: قرار يفتقد المهنيةسعاد سليمان: القرار تجاهل تمامًا وجود المعدإيهاب المرجاوي: الهدف الحقيقي إخافة صناع البرامج فوجئت الأوساط الإعلامية مؤخرًا بصدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبار مقدم البرنامج هو المسئول الأول عن ضيوفه، كما يجب عليه حال وقوع أي

رحاب صبحي

هالة فهمي: قرار يفتقد المهنية

سعاد سليمان: القرار تجاهل تمامًا وجود المعد

إيهاب المرجاوي: الهدف الحقيقي إخافة صناع البرامج

فوجئت الأوساط الإعلامية مؤخرًا بصدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبار مقدم البرنامج هو المسئول الأول عن ضيوفه، كما يجب عليه حال وقوع أي تجاوزات تحدث من ضيفه أن ينذره؛ وإذا استمر فإن مسئوليته وقف الحلقة وتبرير ذلك للمشاهدين، كما نص القرار على أنه في حالة المخالفة يتحمل المسئولية كل من “المذيع والمخرج والمقدم ومدير القناة”، متجاهلًا تمامًا مسئولية بل ووجود معد البرنامج الذي يتولى اختيار الضيوف ووضع السكريبت الذي يتضمن الأسئلة الموجهة لهم!

وبرر القرار هذه التعليمات بأنه قد تلاحظ خلال الفترة الماضية وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي تحمل سبًا وقذفًا والعديد من الأمور التي تخل بالمبادئ والقيم والأعراف، وكذلك مواثيق الشرف الإعلامية، وكذلك تقاعس القائمين علي العمل الإعلامي في القيام بدورهم لدرء هذه المخالفات، رغم ما تسمح به القوانين واللوائح الإعلامية من حق التدخل بالإيقاف أو المنع سواء من مقدم البرنامج أو رئيس التحرير أو المخرج.

وتعليقًا على اعتبار قرار المجلس، تساءلت الإعلامية الدكتورة هالة فهمى عن المعايير التي اتخذ على أساسها هذا القرار الذي وصفته بغير المهني، وأكدت فهمي أن المذيع ليس هو المسئول الأول عن الضيف بل إن المسئولية الأكبر عن اختياره تقع على المعد، وأن الإعلاميين المهمومين بالوطن يريدون رؤية إعلامية تسعى لاصلاح الاعلام المصري.

من جانبها، أكدت سعاد سليمان، المعدة بالتليفزيون المصرى، أن هذا القرار ليس مهنيًا، لانه كان يجب أن يضم المعد الى قائمة المسئولين عن هذه التجاوزات، وذلك لأنه هو الذى يعد الأسئلة التى يقدمها على المذيع، لذلك فهو الذي يتحمل المسئولية اذا ما نجمت المشكلة عن سؤال كتبه المعد بالسكريبت، لكن فى حالة اذا ما خالف المذيع السكريبت، أو سمح بأن يتضمن الحوار ألفاظًا خارجة أو أي أمور غير مهنية فهو الذي يجب ان يحاسب، مؤكدة ان القرار كان يجب أن تتم صياغته بشكل أفضل.

أما إيهاب المرجاوى، المخرج بقناة النيل للأخبار، فقال إن هذا القرار من حيث المبدأ صعب تصديقه، فليس من المقبول على سبيل المثال أن يتم قطع حديث الضيف على الهواء، كما أنه من الصعب ضمان التحكم فى كلام الضيوف، لأن هناك منهم من ينفعلون تعليقا على الاحداث، مؤكدًا أن المعد – والذي لم يذكر على الإطلاق في هذا القرار- يتحمل جانبًا كبيرًا من المسئولية، لأنه هو المسئول عن اختيار الضيف وعن كتابة السكريبت، وأن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو إخافة وتحجيم صناع البرامج ليتجنبوا عرض أي آراء معارضة على الهواء.

