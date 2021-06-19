انتفاضة نيابية ضد محمد رمضان عقب سب سميرة عبدالعزيز

انتفض نواب بمجلسي الشيوخ والنواب ضد الفنان محمد رمضان عقب ما أثارته الفنانة سميرة عبدالعزيز عضوة مجلس الشيوخ بإحدي الندوات التي عقدتها إحدي الصحف الخاصة الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تلقت رسائل من “رمضان” بالسب والقذف عقب رفضها تجسيد دور والدته بأحد الأعمال الدرامية منذ عامين.

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة للمستئار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة لعضو في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.

وقال «الهضيبي» إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية فى حالة الانزعاج إساءة محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز، وتعرضها لإساءه لفظية، مما يستوجب إتخاذ اجراءات رادعه من قبل كافة مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد «رمضان» نظرًا لإساءته لعضوًا في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.

بيان عاجل ضد محمد رمضان بمجلس الشيوخ

وأضاف «الهضيبي»، أن «رمضان» يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أنه دأب أفتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورًا بازمة الطيار الراحل، وايضًا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، في إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تحجز على أموال المواطنين، مما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفن رسالة سامية ومصر بوابة الفن في المنطقة والشرق الأوسط وحينما نتحدث عن الفن في مصر فنحن لا نقدم ما يرضى الجمهور فحسب وإنما ما يتجسد في وجدان أبنائنا والأجيال القادمة مما يستلزم المسئولية المجتمعية فالفنان بالنسبة للطفل والأسرة هو سفير فوق العادة للنوايا الوجدانية وكل عمل فنى يأتى بمثابة لبنة رئيسية في تشكيل مستقبل بلادنا الحبيبة.

وأضاف أن مصر بل والأمة العربية في حاجة ملحة إلى فن أكثر إنسانية..فن ينقل المشاهد من الوطن الضيق وهو الأسرة إلى الوطن الأوسع سواء مصرنا الحبيبة وبلادنا العربية ككل..يسهم في نشر الحب والتسامح والقيم الإنسانية البناءة وينبذ الخلاف والفتنة..يأخذ من المجتمع أحسن ما فيه ليأصله ويسلط الضوء على إخفاقات عيوبه ليحجمها..نحن في حاجة إلى صوت فنان يبنى إنسانا راقيا لا يهدم بداخله القيم المرجوة”.

وتابع، «نحتاج إلى فن يبنى الوطن وينهى الحروب والدماء، فن يرقى إلى تطلعات الشعوب، وينبذ كل أشكال العنف والضغائن، خصوصاً خلال هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى صوت يذكرنا بضرورة توحيد صفوفنا..لسنا بصدد تقديم رسالة عن البلطجة أو العنف أو الحروب والصراعات بقدر ما نحتاج إلى فن راق هادف يخاطب وعى ووجدان النشء ويحفزهم على البناء والتعمير لا الهدم والتدمير».

فيما، أبدى الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى استياءه الشديد من إساءة الفنان محمد رمضان للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ معلناً رفضه وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة العظيمة سميرة عبد العزيز .

وقال ” رمزى ” فى تصريحات له اليوم إن خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولابد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع مشيداً بتأكيد الفنان أشرف زكى أن هذا الموقف من محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبدالعزيز لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدراة النقابة وجموع الفنانين المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزاً كبيراً من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.

وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن أسفه الشديد للألفاظ التى تفوه بها ضد قامة من قامات الفن المصرى الفنانة العظيمة والكبيرة سميرة عبد العزيز، مطالباً بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذى وصل الى حد سب وقذف فنانة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز فى أحد الندوات الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وأضافت خلال ندوة تكريمها «قال عامل بلطجي، وفضحني لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وانتي عشرين ألف، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة، أنا متكلمتش ولا قلت حاجة وناس شتموني وآخرين دافعوا عني، لكن هو قل أدبه».

وقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، اعتذرا للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وقال زكى: “إحنا طبعا لسة عارفين باللي حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل”.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنان المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمزا كبيرا من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز.

وعلق محمد رمضان على الأزمة بنشر فيديو جاءت بعض كلمات الأغنية فيه تقول: «مبخافش من التخبيط.. لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. ثابت على وضعي أنا ثابت».