انتفاضة برلمانية ضد الخدمات الطبية بمستشفى العباسية

لجنة حقوق الإنسان تنظم زيارة للمستشفى وصحة النواب تستدعي الوزيرياسمين فواز:انتفضت لجان مجلس النواب علي التجاوزات التي تشهدها مستشفي العباسية، على خلفية واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفي، ودعت كلا من لجنتي الصحة وحقوق الإنسان بتنظيم زيارات إلي المستشفي للاطمئنان علي المرضي النفسي

لجنة حقوق الإنسان تنظم زيارة للمستشفى وصحة النواب تستدعي الوزير



ياسمين فواز:

انتفضت لجان مجلس النواب علي التجاوزات التي تشهدها مستشفي العباسية، على خلفية واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفي، ودعت كلا من لجنتي الصحة وحقوق الإنسان بتنظيم زيارات إلي المستشفي للاطمئنان علي المرضي النفسيين والخدمة المقدمة لهم.

وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستفتح ملف الخدمة الطيية فى مستشفى العباسية، مضيفا أن اللجنة تدرس تنظيم زيارة لمستشفى العباسية للاطمئنان على المرضى وعلى مستوى الخدمة المقدمة لهم، مشيرا إلى أنه لابد من وضع قواعد محددة للتعامل مع المرضى النفسيين سواء من جانب الأطباء، أو من جانب أطقم التمريض، وأن يتم وضع قواعد صارمة لمخالفة هذه القواعد.

وطالب بضرورة تركيب كاميرات فى المستشفى لضمان الحفاظ على حقوق المرضى وعلى طريقة التعامل معهم على مدار اليوم، معتبرا أن قرار وزارة الصحة والسكان، بإيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، و11 من طاقم التمريض عن العمل وإحالتهم للتحقيق، خطوة جيدة مبدئيًا، ولكن لابد من وضع قواعد تضمن عدم تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

وكان الدكتور محمد فؤادعضو مجلس النواب، فجر أزمة سوء معاملة المرضي النفسيين بمستشفي العباسية ،مؤكدا امتلاكه مستندات، وصورًا، تثبت تعرض مرضى المستشفى لانتهاكات، واعتداءات بدنية، من قِبل العاملين.

وقال فؤاد في طلب إحاطة تقدم به إلي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إن العاملين بالمستشفى يجبرون المرضى على أداء أعمال النظافة بالعنابر، ويهملون فى جوانب العناية الشخصية للنزلاء، مستغلين ضعف القدرة العقلية للمرضى، والذى يضمن عجزهم عن الإفصاح لذويهم بالجرائم التى يتعرضون لها.

وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات المتاحة للتحقيق فى الواقعة، ومنها تشكيل لجنة تقصى حقائق، مؤكدا استدعاء وزير الصحة، ومسئولى الطب النفسى فى الوزارة، وعلى رأسهم مساعد الوزير لأمانة الأمراض النفسية، لمناقشة الواقعة.

وأكدت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة إن الدور الرقابي لوزارة الصحة على المستشفيات الحكومية ضعيف، ويحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل المسئولين، مؤكدًة انها ستطالب بتشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة العمل الرقابي بالاشتراك مع وزارة الصحة لوضع تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات على المتسببين في انتهاك حقوق المرضى.