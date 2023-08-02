انتعاش سوق العملات المشفرة مرهون بهروب الولايات المتحدة من فخ الركود

انتعاش سوق العملات المشفرة هذا العام مرهون بقدرة الاقتصاد الأمريكي على خفض معدلات التضخم دون السقوط في هوة الركود، فيما يعرف بسيناريو “الهبوط السلس”، حسبما يرى زاك باندل، المدير الإداري المعين حديثاً في قسم الأبحاث بشركة صناديق العملات المشفرة “جراي سكيل إنفستمنتس” ، الذي عمل سابقاً كخبير استراتيجي في بنك “جولدمان ساكس”.

انتعاش سوق العملات المشفرة

كتب باندل في مذكرة أن سيناريو التضخم المنخفض والنمو المطرد من المرجح أن يساعدا الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، عبر السماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الحقيقية.

لكن “لو قرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الحقيقية أكثر، أو إذا أدى تشديده النقدي حتى الآن إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، فقد يتعثر تعافي العملة المشفرة مؤقتاً على المدى القريب”.

يعتقد الكثير من المستثمرين أن حملة التشديد النقدي التي شنها الفيدرالي بأقوى وتيرة منذ الثمانينيات أوشكت على الانتهاء مع تراجع ضغوط التضخم. وساعدت هذه التوقعات على دعم انتعاش العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، كما تعزز هذا الارتفاع بفضل التفاؤل بأن الولايات المتحدة قد تسمح بإطلاق أول صناديقها المتداولة في البورصة لعملة بتكوين المشفرة، لكن مسيرة الصعود توقفت منذ ذلك الحين.

ضغوط على قطاع التمويل اللامركزي

كما أن حالة عدم اليقين التنظيمي المستمرة بشأن تصنيف الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، والضغوط المحيطة بقطاع التمويل اللامركزي أثرا بالسلب أيضاً على المعنويات.

يعتمد التمويل اللامركزي على برمجة قائمة على تقنية البلوكتشين تُعرف باسم العقود الذكية، والتي تستخدم لتسهيل أنشطة مثل التداول أو الإقراض، بدلاً من اللجوء للسماسرة في بنوك وشركات وول ستريت.

كما أن الاضطرابات التي شهدتها العملة المشفرة الأولى التابعة لبورصة “كيرف فاينانس” للتمويل اللامركزي أثارت مخاوف بشأن حدوث موجة تصفيات متتالية للمراكز في جميع شركات القطاع الناشئ. وانخفضت عملة” كيرف” بنسبة 8.1% يوم الأربعاء.

صعود سعر بتكوين

ارتفعت بتكوين بنسبة تزيد قليلاً عن 1% إلى 29600 دولار في تمام الساعة 8:33 صباحاً بتوقيت لندن يوم الأربعاء، وارتفعت أكبر عملة مشفرة عالمياً بنسبة 79% منذ بداية 2023 مقارنة بأدنى مستوياتها في العام الماضي. لكنها ما تزال أقل بـ39 ألف دولار من قمتها التي وصلت لها في عام 2021 عند 69 ألف دولار تقريباً.

صرحت “مايكرو إستراتجي” ، أكبر شركة حائزة لعملات بتكوين مدرجة في البورصة، يوم الثلاثاء، أنها قد تجمع ما يصل إلى 750 مليون دولار من خلال مبيعات الأسهم، وستستخدم بعض العائدات لشراء مزيد من عملات بتكوين.