انتعاش سوق السيارات المستعملة فى الصين

المال-خاص يتجه المستهلكون فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم إلى زيادة شراء السيارات المستعملة(السكاند هاند) والتى بلغ عددها العام الماضى حوالى 12 مليون وحدة، مقابل 29 مليون سيارة جديدة، بينما اشترى الأمريكيون أكثر من 39 مليون سيارة مستعملة…

المال-خاص

يتجه المستهلكون فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم إلى زيادة شراء السيارات المستعملة(السكاند هاند) والتى بلغ عددها العام الماضى حوالى 12 مليون وحدة، مقابل 29 مليون سيارة جديدة، بينما اشترى الأمريكيون أكثر من 39 مليون سيارة مستعملة مقابل 17 مليون جديدة.

ومن المتوقع أن تصبح الصين أيضا أكبر سوق للسيارات المستعملة خلال العقد المقبل، بعد أن ازداد إقبال الصينيين منذ بداية العقد الحالى على شراء السيارات المستعملة بسرعة واضحة، لدرجة أن نموقطاع السيارات المستعملة قفز بأكثر من %19.3 خلال العام الماضى، مقارنة بـ 3.2 % نموا لقطاع السيارات الجديدة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من %20 بحلول عام 2020 غير أنها لاتزال أقل بكثير من 20 للسيارات المستعملة إلى واحد للجديدة بالسوق الأمريكية.

وإذا كانت مبيعات السيارات المستعملة فى معظم الأسواق تتفوق على الجديدة، فإنها لاتزال غير منتشرة فى الأسواق الصينية، لأنه حتى عام 2010 كانت السيارات المحلية ذات جودة رديئة وفترة استخدامها قصيرة وكان المستهلكون الذين ازدادت ثرواتهم بفضل النموالاقتصادى القوى، يفضلون شراء سيارة جديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن سياسات الحكومات المحلية فى الصين كانت تحظر خلال العقد الماضى، بيع السيارات المستعملة بين الأقاليم فى محاولة منها لتعزيز الإنتاج المحلى، وزيادة مبيعات معارض السيارات الجديدة، كما كانت الحكومة المركزية فى بكين تشجع على شراء السيارات الجديدة ببرامج التحفيز المالى التى لا تطبقها على السيارات المستعملة.

ولكن مع تطور صناعة العديد من السيارات الصينية فى مصانعها المحلية باتت الآن الموديلات الصينية تشبه أوتتفوق على مثيلتها من الموديلات العالمية، وتحسنت معايير جودتها لدرجة أن فترة استخدامها زادت لتصل إلى نفس فترة السيارات العالمية، مما ساعد على زيادة الطلب على شراء السيارات المستعملة.

وبدأت الحكومات المحلية تلغى القيود على شراء السيارات المستعملة بين الأقاليم، وبدأ المستهلكون يدركون أن السيارات المستعملة جذابة ورخيصة نسبيا، ولها قيمة كبيرة ويمكن استخدامها لسنوات طويلة.

وتسعى الشركات العالمية أيضا إلى الترويج للسيارات المستعملة، مثل «جنرال موتورز« الأمريكية التى ابتكرت برامج للدعاية للسيارات المستعملة، وانتشرت خدمات السيارات المستعملة على شبكة الإنترنت لدرجة أن الصينيين اشتروا العام الماضى أكثر من 1.3 مليون وحدة عبر منصات «الأون لاين« التى توفر معلومات عن أسعارها ومقارنتها فى أنحاء البلاد وخيارات تمويلية وأساليب فحصها ودرجة من الشفافية عن تاريخ السيارة المستعملة.

وشعر المستثمرون أيضا بالإثارة من سوق السيارات المستعملة فى الصين لدرجة أنهم ضخوا العام الماضى 2.5 مليار دولار، كما شهدت منصات «الأون لاين» مبيعات سيارات مستعملة بقيمة 225 مليون دولار خلال خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الجارى.

وأعلنت شركة أوكسين لمبيعات السيارات المستعملة «أون لاين« أنها ستطرح أسهمها فى اكتتاب عام الشهر المقبل، وتأمل فى جمع حوالى 500 مليون دولار، وتتوقع أن تقلدها شركات أخرى فى قطاع مبيعات السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

ويزداد إقبال الصينيين على شراء «الهجين» لأنها أفضل جودة وتخلومن الانبعاثات الكربونية، وهذا يعنى عدم تلوث الهواء، مما يتفق مع سياسة الحكومة التى تشجع المستهلكين على شراء السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة، بدلا من البنزين أوالسولار وإن كانت الطاقة التقليدية ستظل مستخدمة لمدة 20 سنة على الأقل ولكن السيارات المستعملة والجديدة الكهربائية التى تسير فى شوارع وطرق الصين لاتزال أقل بكثير من تلك التى تعمل بالوقود التقليدى، ولكنها أفضل وسيلة لتقليل العوادم التى تنتشر فى أجواء المدن الصينية.