انتعاش خدمات الدفع اللا تلامسي في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا (جراف)

تمرير المحمول على قارئ لا تلامسي

انتعشت خدمات الدفع اللا تلامسي في الولايات المتحدة وأقبل الناس على استخدام التليفونات المحمولة في السداد جراء تنامي مخاوف الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وحسب وكالة بلومبرج، اتجه الناس إلى استخدام تطبيقات التليفون المحمول المرتبطة بالسداد مثل تطبيق أمازون برايم ناو، وذلك عند الاحتياج لطلب أحد البقوليات.

وربما تتجه وزارة الخزانة الأمريكية للسماح للأشخاص غير الحائزين على حسابات مصرفية إلى صرف إعانات فيروس كورونا باستخدام خدمات السداد عبر التليفون المحمول مثل خدمة Venmo.

تنامي الحاجة لعدم لمس الأشياء

وقال ريتشارد كرون المدير التنفيذي لشركة كرون الاستشارية : “أصبح يتعين علينا عدم لمس أي شيء”، متوقعا أن ترتفع حصة المدفوعات اللا تلامسية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% من إجمالي الصفقات في المتاجر وماكينات الصراف الآلي بفعل جائحة كورونا.

ويتم سداد المدفوعات بطريقة لا تلامسية عبر ربط الحساب المصرفي للعميل أو بطاقته الائتمانية بالتليفون المحمول ثم تمرير الجهاز على قارئ لا تلامسي.

وكشفت نسبة 27% من الشركات صغيرة الحجم في الولايات المتحدة عن تزايد أعداد الزبائن من مستخدمي خدمات للدفع اللاتلامسي مثل تطبيق Apple Pay، وذلك حسب مسح تم بمشاركة 361 شركة.

ويوضح الجراف التالي النمو المتوقع لأعداد مستخدمي خدمات الدفع اللاتلامسي في الولايات المتحدة بالمليون:

وتسارعت وتيرة تحول شركة بابلاكس سوبر ماركتس لبيع التجزئة إلى الدفع اللاتلامسي ببناء المزيد من المنافذ بعد فيروس كورونا، حسب بيان للشركة.

وأصبح جميع زبائن الشركة المترددين على متاجرها قادرين بداية من مطلع أبريل الجاري على استخدام خدمات مثل Apple Pay و جوجل بلاي في سداد قيمة مشترياتهم من هذه المتاجر.

الحث على استخدام خدمات الدفع اللا تلامسي

وتقول ليندا كيرباتريك المدير التنفيذية لدى شركة ماستركارد التي تتعامل مع البنوك واتحادات الائتمان أن الكثير من التجار يحثون العملاء على استخدام خدمات الدفع اللا تلامسية.

وأصدرت مطاعم بيرجر كنج إعلان تجاري في مارس الماضي، لحث الزبائن على استخدام أحد تطبيقات السداد اللا تلامسي في دفع قيمة مشترواتهم من الأطعمة، وذلك دون الحاجة للنزول من السيارة.

وأقبلت شركة وول مارت عملاق التجزئة الأمريكية منذ عدة أسابيع ماضية على تعديل نظام السداد الذاتي في متاجرها، وذلك عبر تحولها إلى نظام السداد اللاتلامسي بشكل كامل عبر تطبيق وولمات باي.

كان النظام السابق يلزم المشترين بلمس زر “ادفع هنا” بعد تمرير المشتريات على الماسح الضوئي.

تمرير المحمول على قارئ لا تلامسي

أصبح يكتفي المشترون حاليا بتمرير تليفوناتهم المحمولة على قارئ لا تلامسي.

واتجه الكثير من البائعين في أسواق المزارعين إلى الامتناع عن قبول الكاش.

وبدأوا في الاعتماد بشكل أكبر على تطبيقات مثل Venmo المملوكة لشركة PayPal Holdings.

تم استخدام التطبيق في البداية لإرسال أموال إلى صديق لسداد قيمة وجبة العشاء أو إلى نزيل في شقة مشتركة لسداد قيمة الإيجار.

وقالت شركة PayPal Holdings أنها تسمح للناس بالحصول على الإعانات التي أقرتها الحكومة الأمريكية كمحفزات، وذلك عبر خدمات السداد اللاتلامسي التي تقدمها.

ويتم كذلك استخدام تطبيق Zelle المدعوم من بنك أوف أمريكا وجي بي مورجان تشيس وآخرين لسداد المدفوعات بين الأشخاص.

وبفضل هذا التطبيق يتم إرسال الأموال إلى الأحبة لسداد قيمة الاشتراكات والبقوليات، حسب ميغان فنتلاند المتحدثة باسم الشركة.

السداد المجمع ثم التحصيل لاحقا

ويقبل بعض العملاء على شراء سلع مجمعة للجيران ثم استخدام تطبيق Zelle لتحصيل المدفوعات.

ويقوم عملاء آخرين بإرسال هدايا نقدية إلى أقاربهم في أعياد ميلادهم.

وأضافت:” الناس لا تريد استخدام الكاش خصوصا في الوقت الراهن ما جعلهم يلجئون إلى الدفع عبر التليفون المحمول بوصفها الخيار الأمثل.”

ويتوقع الخبراء أن يؤدي تزايد الإقبال على استخدام التكنولوجيا اللاتلامسية في السداد إلى تغيير سلوكيات المستهلكين لما هو أحسن.

تزايد أعداد المستخدمين

وكشفت منصة التحليلات App Annie عن تزايد اعداد مستخدمي التليفون المحمول الذين استفادوا من خدمة التوصيل في ساعة الذروة لدى متاجر سيفواي.

وأشارت إلى ارتفاع أعدادهم إلى 670 ألف شخص في الأسبوع المنتهي يوم 29 مارس، وذلك صعودا من 50 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 1 مارس.

وبجانب هذا، ارتفعت أعداد المستخدمين النشطين لتطبيق أمازون برايم ناو بنسبة 60%.

وقال جوردن ماكي المحلل لدى بشركة 451 ريسترش :” هذا سلوك سيستمر بعد انتهاء الحاجة للبقاء في المنزل.

ستتوفر لدى الناس ذاكرة قوية بشأن السداد و سيستخدم المستهلكون هذه الذاكرة لقضاء حوائجهم اليومية.”

