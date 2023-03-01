انتعاش حركة سفن البضائع العامة في موانئ بورسعيد

استقبلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد السفينة ETGSOUT HERNCROSS القادمة من تركيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 35607 أطنان لشحن 52 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار المستور الأول لخام الكلنكر من الميناء.

كما استقبلت السفينة KINLING القادمة من إيطاليا بحمولة 22360 طن لشحن 35 ألف طن أسمنت أبيض إلى سيراليون.

وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد حدوث انتعاشة فى سفن البضائع العامة.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUPITER القادمة من قبرص وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا.

كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM 1 القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3553 طن رخام بالميناء.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة.