انتعاش بسوق الحديد تخوفًا من ارتفاعات سعرية جديدة بعد العيد

المرسى عزت وعمر سالم تشهد سوق الحديد المحلية زيادة ملحوظة فى عمليات الشراء، تخوفا من مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطن بعد العيد، خاصة مع القفزات غير المسبوقة التى طالتها، ليصل للمستهلك حاليا بما يتجاوز 12 ألف جنيه فى المتوسط. وعلمت «المال» أن عددا من التجار طالبوا الحكومة، ممثلة فى وزا

المرسى عزت وعمر سالم

تشهد سوق الحديد المحلية زيادة ملحوظة فى عمليات الشراء، تخوفا من مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطن بعد العيد، خاصة مع القفزات غير المسبوقة التى طالتها، ليصل للمستهلك حاليا بما يتجاوز 12 ألف جنيه فى المتوسط.

وعلمت «المال» أن عددا من التجار طالبوا الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، بإلغاء رسوم الإغراق المفروض على الحديد المستورد، بهدف كبح جماح الأسعار محليا.

وأكد مسئول بارز بوزارة الصناعة والتجارة، عدم مناقشة إمكانية إلغاء رسوم إغراق الحديد حتى الآن، بالتزامن مع قرب انتهاء العمل به رسميا.

وأضاف أن العمل برسوم الإغراق وفقا لقرار الحكومة سينتهى أكتوبر المقبل، وجار دراسة السوق والأسعار العالمية والطلب والمبيعات وغيرها، تمهيدا لمد العمل بالقرار أو بحث إلغائه.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يونيو الماضى، قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح «أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان» المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع %17 من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى %199 من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، لمدة 4 أشهر.

بينما كشف المهندس طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن إلغاء رسوم إغراق الحديد لن يسهم فى خفض أسعاره الفترة المقبلة كما هو متوقع، لاسيما أن الارتفاعات المحلية عبارة عن انعكاس لمثيلاتها العالمية.

وأوضح لـ«المـال» أن إلغاء رسوم إغراق الحديد سيتبعه توسع فى الاستيراد، الأمر الذى سيدمر الصناعة محلياً ويشعل الأسعار مستقبلاً، مطالبا الحكومة باستمرار العمل بقرار رسم إغراق الحديد، لدعم الصناعة لمواجهة التحديات وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة والبيليت السبب الرئيسى خلف اشتعال أسعار الحديد محليا، موضحا أن أسعار «الأول» قفزت من 370 إلى 527 دولارًا حالياً منذ فرض رسوم أغراق الحديد، بزيادة 2900 جنيه.

وتابع: «فرض رسوم الإغراق أو إلغاؤها لن يؤثر على الأسعار المحلية، لاسيما أن فرضها جاء بناء على دراسة تجارب دول بعينها فى إغراق الأسواق بالحديد، مما يسهم فى تدمير الصناعة.

وقال تجار لـ«المال»، إن مبيعات الحديد ارتفعت منذ أمس بشكل ملحوظ، خاصة فى ظل تخوف الكثيرين من زيادات أخرى فى الأسعار الفترة المقبلة.

وأكد إسلام عبد الفتاح الغنيمى، رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للاستثمار، أن المبيعات بدأت منذ أمس فى التحرك بشكل كبير، بعد حالة من الارتباك والترقب بالأسواق.

وأضاف أن الأسبوع الحالى سيشهد مزيدًا من المبيعات، مقارنة بالفترة الماضية، فى ظل الارتفاعات المتوالية فى أسعار الحديد، موضحا أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات أكبر فى أسعار الحديد بعد العيد، فى ظل الارتفاعات المتوالية فى سعر البيليت.

وقال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، إن مبيعات مواد البناء شهدت حركة بيعية ملحوظة بدءا من أمس الأول، متوقعا زيادتها الفترة المقبلة وخلال الأسبوع الحالى، خاصة مع قيام المستهلكين أفرادا وشركات بعمليات الشراء.

بينما قال منتجون إن أسعار البيليت المرتفعة عالميا دفعت المصانع لرفع أسعارها فى الفترة الأخيرة، موضحين أن شركاتهم تبيع أقل من التكلفة حفاظا على مستويات الأسعار الحالية.

وأضافوا أن تكلفة طن الحديد تتراوح حاليا بين 12150 و12170 جنيها للطن، لافتين إلى أنهم يضغطون أسعار المنتج النهائى، للحد من الارتفاعات المتوالية فى أسعار البيليت، والذى يعد المكون الرئيسى للصناعة.

وأضافوا أن ارتفاع أسعار صرف الدولار زاد من التكلفة أيضا، مشيرين إلى أن مدخلات الإنتاج مستوردة وتتأثر بارتفاعات الأسعار العالمية.

وتستورد مصر البيليت من أسواق تركيا وأوكرانيا والصين، وتصل البضاعة التركية من خام البيليت كل أسبوع، فى حين تصل البضاعة الأوكرانية فى مدة تصل إلى 15 يوما، أما الصين فتصل خلال مدة 3 شهور.

وأعلن عدد من الشركات عن أسعار تسليم المصنع أمس، حيث بلغ سعر طن حديد بشاى 11628 جنيه، الجارحى 11600 جنيه، عز 11570 جنيهًا، حديد المصريين 11550، السويس للصلب 11550، المراكبى 11500، الجيوشى 11470، العشرى 11400، عياد 11400، عنتر 11300.

ويبلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك النهائى، ما يتراوح بين 11800 و12 ألف جنيه للطن.