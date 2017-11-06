انتعاش بحركة سفن البضائع بميناء غرب بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أنها استقبلت اليوم الإثنين عدد 27 سفينة. فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن وموجود على الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة . ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أنها استقبلت اليوم الإثنين عدد 27 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن وموجود على الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج 2 سفينة.

ومن المنتظر دخول 4 سفن كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة.

فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد ٣ سفن رخام وحديد وصودا كاوية منها السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 3417 طن رخام

بالميناءوالسفينة AMIRA MARIAM القادمة من دمياط والتى ترفع علم إسبانيا ويبلغ طولها 158 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5887 طن حديد و- السفينة SUDE_ S القادمة من قبرص والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية.

وقالت موانئ بورسعيد إنه جارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .