انتعاش القطاع السياحي في تونس.. و5 ملايين سائح زاروا البلاد خلال 7 أشهر

أعلنت السلطات التونسية أن خمسة ملايين سائح وصلوا إلى البلاد خلال 7 أشهر، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، إن بلاده استقبلت إلى حدود 31 يوليو الماضي 5 ملايين سائح، بارتفاع ناهز 70 % مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأضاف في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك” أن “عائدات الموسم السياحي تجاوزت، منذ بداية العام الجاري، مليار دولار”.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في مايو الماضي، أنها شرعت في مخطط عملي لاستعادة النشاط السياحي، لما قبل أزمة جائحة كورونا وتنويع المنتوج السياحي لاستقطاب أكثر من 9 ملايين سائح هذا العام.

وفى نهاية الشهر الماضى، قالت وزارة السياحة التونسية إن إيرادات القطاع بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليو، بزيادة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 و25 % قبل جائحة كورونا.

وأظهرت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن العائدات السياحية إلى حدود 20 يوليو 2023 قدرت بــ3.295.7 مليون دينار بارتفاع بــ55.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 % مقارنة مع السنة المرجعية 2019.

وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 % مقارنة مع السنة المرجعية 2019.