انتعاش العملات المشفرة المرتبطة بالذهب.. و«باكس جولد» تتصدر المشهد

تشهد سوق الأصول الرقمية سطوع نجم فئة جديدة من الأصول التى تتغذى على المخاطر، وهى العملات المدعومة بالذهب التى تعتبر صورة أحدث من “العملات المستقرة” التي عادة ما تكون مربوطة بالدولار للحد من التقلب، وذلك رغم حالة الشلل التى تنتاب السوق بسبب الحرب والتضخم، بحسب وكالة رويترز.

وفي 2022، حققت باكس جولد، أكبر هذه العملات المشفرة، قفزة 7.4%، في حين قفزت منافستها الأكبر تيذر جولد 8.5%.

تضاعف القيمة السوقية لباكس جولد إلى 627 مليون دولار

وتضاعفت القيمة السوقية لباكس جولد تقريبا إلى 627 مليون دولار هذا العام، وصعدت القيمة السوقية لتيذر جولد 9% لتصل إلى ما يزيد عن 209 ملايين دولار.

وعلى النقيض من ذلك، فقدت بيتكوين أكثر من 13% وانخفضت إيثر 20%.

محلل: أحد المخاوف الرئيسية لدى الكثير من حديثي العهد بالأصول الرقمية هو أنها ليست مدعومة بأي شيء

وقال إيفريت ميلمان كبير محللي الأسواق لدى جينيزفيل كوينز “أحد المخاوف الرئيسية لدى الكثير من حديثي العهد بالأصول الرقمية هو أنها ليست مدعومة بأي شيء. إنها تظهر فقط على الشاشة… لذا فإن ربطها أو جعلها على علاقة بسلعة في العالم الحقيقي أمر منطقي”.

الإقبال على الذهب ليس مفاجئا، فهو وسيلة تقليدية للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم. غير أن الطلب على العملات الرقمية المدعومة بالذهب جديد.

والعملات المستقرة فئة سريعة النمو من الأصول الرقمية ظهرت كوسيط مشترك للتعاملات، وغالبا ما يستخدمها المتعاملون الذين يسعون إلى نقل أموال. ويكون من الأسهل مبادلة العملات المستقرة الرئيسية ببيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية على سبيل المثال بدلا من مبادلة أموال تقليدية مثل الدولار ببيتكوين.

لا تزال العملات المدعومة بالذهب من الأصول المستجدة

ومع ذلك، لا تزال العملات المدعومة بالذهب من الأصول المستجدة التي لا تجذب سوى قطاع صغير في سوق الأصول الرقمية حاليا، فعمر باكس جولد وتيذر جولد لا يكاد يتخطى العامين، وذلك في ظل سيولة ضئيلة وقليل من اليقين حيال فرصهما على المدى الطويل.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1975.36 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1978.40 دولار.