انتعاش السياحة فى الموسم الشتوى

❏ عاقل: ارتفاع رحلات الطيران من السوق الألمانية إلى 144 أسبوعياً ❏ عثمان: 3 دول آسيوية تعوض غياب الإنجليزدعاء محمودمؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل تسود القطاع السياحى بعد زيادة حجم حجوزات الموسم الشتوى بنسبة %50، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.وأجمع ممثلو القطاع على أن هذا الموسم يكون الأف

❏ عاقل: ارتفاع رحلات الطيران من السوق الألمانية إلى 144 أسبوعياً

❏ عثمان: 3 دول آسيوية تعوض غياب الإنجليز

دعاء محمود

مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل تسود القطاع السياحى بعد زيادة حجم حجوزات الموسم الشتوى بنسبة %50، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأجمع ممثلو القطاع على أن هذا الموسم يكون الأفضل منذ ثورة 2011، مؤكدين أن غياب السوق الإنجليزية لم يؤثر سلباً على حجم الحجوزات، رغم أهميته، نظراً للطفرة السياحية التى يشهدها القطاع من توافد أسواق أخرى عوضت هذا الغياب.

قال علاء عاقل، رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التابعة لمجموعة ترافكو، والعاملة مع السوق الألمانى، إن حجوزات الموسم الشتوى جيدة وزيادة %50 عن حجوزات العام الماضى.

وأضاف عاقل لـ»المال»، أن هناك زيادة فى عدد الرحلات الوافدة لمصر من السوق الألمانى تصل إلى 144 رحلة خلال الموسم الشتوى، موضحاً أنه يتمنى المزيد من التحسن للقطاع السياحى.

وقال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق والترويج بجنوب الصعيد، إن حجوزات الموسم الشتوى المقبل مبشرة للغاية، مؤكداً أنه يكون الأفضل على مستوى السياحة الوافدة إلى الأقصر وأسوان منذ 2011.

وأضاف أن هناك أسواق جديدة، بدأت فى التوافد على الأقصر، وأسوان، مثل السوق الرومانى، والإسكندنافى، مشيراً إلى أن هناك 3 أسواق فى قارة آسيا، هم «اليابان، والصين، والهند» عوضت مدن السياحة الثقافية عن الغياب السياسى للسوق الإنجليزى.

وتابع أن هناك طفرة فى أعداد السائحين الصينيين، الوافدين للأقصر، وأسوان، التى من المتوقع أن تتجاوز أعدادهم ضعف أعداد العام الماضى، مشيراً إلى أن منظمى الرحلات الهنود طالبوا مؤخراً بتنظيم برامج مميزة، تشمل فنادق الـ5 نجوم.

وفى نفس السياق، كشف عن تقدمه بمذكرة بصفته عضو لجنة التسويق للسياحة الثقافية، لوزير السياحة يحيى راشد، للمطالبة بربط رحلة العائلة المقدسة، التى تنتهى فى محافظة أسيوط بمدن السياحة الثقافية، نظراً لقرب المسافات، والتداخل بين السياحة الثقافية، والرحلة .

وكانت وزارة السياحة تبنت مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وتوجه الوزير إلى دولة «الفاتيكان»، لعقد لقاء مع مسئولى السياحة لاعتماد مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، كأحد برامج الحج المسيحى، ويتضمن البرنامج 8 نقاط للمسار فى مصر، من إجمالى 25 مساراً.

قال مجدى صالح، رئيس شركة الباتروس للسياحة، إن هناك تحسن طفيف فى حجوزات الموسم الشتوى المقبل، مؤكداً أن شركته بالتعاون مع منظمى رحلات إيطاليين تستقبل رحلتين شارتر أسبوعياً لمدينتى شرم الشيخ، ومرسى علم.

وأضاف مجدى فى اتصال هاتفى معه من «روما»، أنه من المقرر زيادة عدد تلك الرحلات خلال الموسم الشتوى بداية من شهر فبراير المقبل، منوهاً عن أنه لم يتفق بعد على حجم الزيادة.

ولفت إلى أن شركته كانت وقعت عقدًا سنويًا مع منظمى رحلات إيطاليين، لاستقبال رحلتين شارتر أسبوعياً، لمدينتى شرم الشيخ، ومرسى علم، اعتباراً من شهر أبريل الماضى، مشيراً إلى أهمية زيادة الأعداد الوافدة من إيطاليا، لا سيما وأن حجم إنفاق سائحيها مرتفع، وتصل مدة إقامتهم لـ 7 ليالٍ، كما يفضلون الشواطئ المصرية.

وتحتل إيطاليا المركز العاشر عالميًا، والخامس أوروبيًا فى أعداد السائحين الوافدين لمصر، ورغم ذلك فإنها تأثرت بشكل كبير، ليس فقط بسبب حادث الطائرة الروسية كباقى الأسواق، لكن أيضا بعد حادث مقتل الباحث الإيطالى «ريجينى» فى فبراير 2016.

وتوافد على مصر خلال العام الماضى 131 ألف سائح إيطالى، بانخفاض يصل إلى %61، مقارنة بعام 2015، كما وصل عدد الإيطاليين الوافدين لمصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى إلى 128.2 ألف سائح وبعدد ليالى سياحية 1.3 مليون ليلة.

وعقد وزير السياحة، يحيى راشد، مؤخراً عددا من اللقاءات المهاة ضمن مشاركته فى فعاليات المعرض السياحى TTG incontri المنعقد بمدينة ريمينى الإيطالية، أبرزها مع ممثلى منظم الرحلات TUI Italia، الذين أعلنوا أن مصر من المقاصد السياحية المهمة بالنسبة لهم، وأن رحلاتهم إلى مرسى علم لم تتوقف، وأشاروا إلى أن الموسم الشتوى الحالى يشهد زيادة فى أعداد السائحين إلى مدينة شرم الشيخ.

كما التقى راشد، المدير التجارى لشركة Air Cairo ، واتفاقا على تسيير رحلة منتظمة أسبوعية من ميلانو لشرم الشيخ، اعتباراً من نوفمبر المقبل، ورحلة أسبوعية من ميلانو إلى مرسى علم فى الثالث من ديسمبر المقبل، للمرة الأولى بعد توقف عامين عن الطيران المنتظم.



