بورصة وشركات

انتعاش الأسهم اليابانية .. التعدين والأسماك والغابات والمعلومات والاتصالات الأفضل أداء

ارتفع ثلثا مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة البالغ عددها 33 مؤشرا
أحمد فراج 11:29 ص, الأثنين, 18 مايو 20 11:29 ص, الأثنين, 18 مايو 20

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صعدت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين مدفوعة بمؤشرات على تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا  مما أشاع التفاؤل بشأن تخفيف الحكومة قريبا لإجراءات العزل العام في مناطق إضافية، إلا أن تفاقم التوتر التجاري بين واشنطن وبكين أدخل المستثمرين في حالة من القلق، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم المؤشر نيكي 0.5 % بين الأسهم اليابانية ليغلق على 20133.73 نقطة معوضا خسائر سجلها في المعاملات المبكرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1459.29 نقطة، فى الوقت الذى ارتفعت فيه ثلثا مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة البالغ عددها 33 مؤشرا.

وفي بداية التعاملات، تقدم المؤشر نيكي القياسي  في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

حيث ارتفع  نيكي 0.30 % إلى 20097.62 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس  0.28 % مسجلا 1457.78 نقطة.

وانخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا في طوكيو إلى خمسة يوم الأحد وهو الأقل منذ وضع العاصمة رهن حالة طوارئ في السابع من أبريل.

وتسبب تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في تراجع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق والمكونات الكهربية.

كما تلقت أسهم تلك الشركات ضربة بعد أن تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يوم الجمعة بنسبة 2.2 %.

وهبط سهم شركة سكرين هولدينجز 13.7 % بينما انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون 3.7 % وأدفانتست كورب 4.3 %.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 1% بعد أن أقر مجلس إدارة المجموعة الحزمة الثانية من شراء الأسهم بقيمة 500 مليار ين في إطار برنامج لإعادة شراء الأسهم تم إعلانه في مارس بقيمة 2.5 تريليون ين (23.3 مليار دولار).

وتصدرت القطاعات الثلاثة التعدين والأسماك والغابات والمعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في البورصة الرئيسية.

وتقدم سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.5 % بعد أن تجاوز صافي الأرباح السنوية للبنك العملاق تلك الخاصة بمنافسيه مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية للمرة الأولى.

وقفز سهم إنبكس كورب واليابان للتنقيب البترولي لإنتاج النفط والغاز 4% و8.2 % على الترتيب مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي 7% يوم الجمعة لأعلى مستوياته منذ مارس بفعل انتعاش الطلب على الوقود.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ،محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل عام 2014. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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