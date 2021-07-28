انتعاش الأسهم القيادية يقود البورصة المصرية نحو مستويات 10950 نقطة

يتوقع محللو البورصة المصرية مزيدا من الصعود للسوق بجلسة اليوم لمستويات تتراوح بين 10850 إلى 10950 نقطة، بدعم تحركات قوية لحزمة من الأسهم القيادية، وجذب سيولة جديدة، والأداء الصاعد المتواصل منذ ما قبل إجازة العيد.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعى للمؤشرات، وسط أرباح لرأس المال السوقى، ومشتريات عربية وأجنبية.

وصعد مؤشر السوق EGX30 بنسبة %0.62 إلى مستوى 10763 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %2.32 إلى 2662 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا %1.9 مسجلا 3640 نقطة.

وتجاوزت التداولات المليارى جنيه مسجلة 2.1 مليار جنيه، عبر التعامل على أسهم 200 شركة، كما ربح رأس المال السوقى 3.5 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 697.5 مليار جنيه، مقابل 694 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب للشراء بصافى 46.3 مليون جنيه، و1.36 مليون جنيه على الترتيب، ما قابله مبيعات محلية قيمتها 47.7 مليون جنيه.

وقال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تحركات إيجابية متواصلة منذ ما قبل إجازة عيد الأضحى، متوقعا عودة قوية للسيولة، لافتا إلى أن ذلك يحدث عادة عقب انتهاء الإجازات.

ويرى عبدالفتاح انتقالا تدريجيا من الإقبال على أسهم المضاربات، إلى الأسهم المتوسطة، وسط ارتفاعات لغالبية الأسهم بالسوق وأبرزها بالقياديات المصرية للاتصالات، والاسكندرية للزيوت المعدنية، وهيرميس، وبعض أسهم القطاع العقارى.

ورجح عبدالفتاح استمرار الأداء الصاعد للمؤشر الثلاثينى ليتجه نحو 10850 نقطة، لافتا إلى أن هذا المستوى سيواجهه عمليات جنى أرباح، ولكنها لن تعيق استمرار الصعود صوب 11000 نقطة سوى فى حالة التراجع لما دون 10600 نقطة.

وأكد عبدالفتاح إن الطريق ممهد للوصول لمستويات 11000 نقطة الفترة المقبلة، مع جذب السوق سيولة جديدة، والاتجاه نحو الأسهم المتوسطة.

من جانبه قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة جذور لتداول الأوراق المالية إن جلسة الأمس شهدت أداء إيجابيا صعوديا لكل مؤشرات السوق، متوقعا أن يتواصل ذلك بجلسة اليوم، ويتجه المؤشر الرئيسى نحو 10950 نقطة.

ولفت غريب إلى دعم ارتفاع التداولات أداء الأسهم القيادية للمؤشر الثلاثينى وأبرزها فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، والمصرية للاتصالات، والسويدى إليكتريك، وهيرميس، بالجلسة السابقة، والذى توقع استمراره بجلسة الأربعاء.

وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة %0.5 بجلسة الثلاثاء إلى مستوى 11.53 جنيه، كما صعد سهم السويدى إليكتريك %1.6 إلى 8.8 جنيه، و«فورى» بنسبة %3 إلى 19.5 جنيه، و«المصرية للاتصالات» %3 إلى 14 جنيها. ولفت غريب إلى أن الصعود الذى تشهده السوق، سيمتد إلى المؤشر السبعينى أيضا، متوقعا تحقيقه مستويات 2700 نقطة اليوم، فيما أوصى المستثمرين بالالتزام بمستويات حماية الأرباح