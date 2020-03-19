انتعاش أسعار النفط.. وخام برنت يلامس 26 دولارًا للبرميل

شهدت أسعار النفط انتعاشًا، اليوم الخميس، مخالفة الاتجاه الهبوطى فى أسواق أخرى، حيث حاول المستثمرون تقييم تأثير التحفيز الكبير من قِبل البنك المركزي في وضع حد أدنى للطلب على الوقود، فى ظل تسارع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ذكرت وكالة رويترز أن خام برنت صعد 1.06 دولار، أو 4.3% ليسجل 25.94 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 27.19 دولار، حيث تراجع خام القياس العالمي 13%، أمس الأربعاء، في ثالث يوم من عمليات البيع التي لا هوادة فيها.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.11 دولارًا أو 10.4% إلى 22.48 دولار، بعدما قفز بنسبة 20% تقريبًا في وقت سابق، حيث انخفض الوسيط الأمريكى ما يقرب من 25% في الجلسة السابقة.

لكن المحللين والمتعاملين قالوا إنه من المرجح أن تكون المكاسب مؤقتة، حيث تعاني السوق؛ ليس فقط من صدمة الطلب ولكن أيضًا من هزة العرض.

وذلك بسبب انهيار اتفاق، هذا الشهر، بين أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين لوقف الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس، إنه توجد علامات على أن الطلب على النفط سيتحسن في النصف الثاني من هذا العام.

وقال عرقاب ”توجد إشارات إيجابية أيضًا من الصين بأنها تتغلب على فيروس كورونا، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الطلب في الصين“.

وأكد أيضًا أن مجموعة أوبك الموسّعة تبقى إطار العمل الوحيد لمناقشة قضايا النفط ”ونحن ما زلنا ملتزمين بالعمل تحت مظلة أوبك الموسعة“.

يُذكر أن أسعار النفط هوت، أمس الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في 18 عامًا.

وذلك مع قيام المزيد من الحكومات حول العالم بتسريع الإغلاقات للتصدي لوباء فيروس كورونا الذي يتسبب في انهيار الطلب العالمي على الوقود.

عقود النفط خسرت أكثر من 50% من قيمتها خلال الأيام العشرة الماضية

وخسرت عقود النفط أكثر من نصف قيمتها على مدار الأيام العشرة الماضية، مع إغلاق مدارس وشركات، بينما حثّت حكومات حول العالم السكان على تقييد التجمعات.

وقال بنك جولدمان ساكس إن الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية مارس قد يهبط بما يتراوح بين ثمانية ملايين إلى تسعة ملايين برميل يوميًّا.

وتخلّص المستثمرون مجددًا، أمس الأربعاء، من معظم الأصول العالية المخاطر.

وهبطت الأسهم الأمريكية دافعة المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للهبوط بنسبة 7%، مما أثار وقفًا للتداولات لمدة 15 دقيقة.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 6.58 دولار، أو 24.4%.

حيث سجلت عند التسوية 20.37 دولار للبرميل موسعة خسائرها على مدار الأيام العشرة الماضية إلى 56%.

وهى أطول سلسلة خسائر في عشر جلسات متتالية منذ إطلاق سوق العقود في عام 1983.