انتعاش أسعار النفط.. والوسيط الأمريكى يلامس 26 دولارا للبرميل

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.6 % إلى 29.37 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط انتعاشًا اليوم الخميس بعد تراجع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن توقعات متشائمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم قلصت المكاسب مع انكماش الطلب على الوقود بسبب وباء كورونا ومخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من حالات الإصابة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.6 % إلى 29.37 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا بما يعادل 0.9 % إلى 25.52 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات على مدى الأسبوعين المنصرمين مع بدء بعض الدول في تخفيف القيود وإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا للسماح للمصانع والمتاجر باستئناف العمل.

لكن ظهور حالات إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والصين زاد من المخاوف من احتمال وجود موجة ثانية من الإصابات مما سيضغط على التعافي الاقتصادي والطلب على الوقود.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء من نمو اقتصادي ضعيف “لفترة ممتدة” ودعا إلى إنفاق مالي إضافي لصد تبعات الفيروس.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا “من الصعب الشعور بالحماس بشأن تعاف منتظم للطلب على النفط عندما يكون لدى أكبر اقتصاد في العالم ضبابية كبيرة بشأن التوقعات ومخاطر كبرى على الجانب النزولي”.

وقدم التراجع الذي سجلته المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار في وقت مبكر من جلسة التداول، لكن “مويا” قال إن عمليات سحب أكبر من الاحتياطات ستكون مطلوبة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لدعم الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 531.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها إلى 4.1 مليون برميل.

وفي ظل تراجع استهلاك الوقود، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط 9.07 مليون برميل يوميا في 2020.

وفي الشهر الماضي، توقعت “أوبك” تراجعا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا. كما تنبأت المنظمة بأن يشهد الربع الحالي أكبر تراجع في الطلب.