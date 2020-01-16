انتعاش أسعار النفط بعد الاتفاق التجارى .. وبرنت يسجل 64 دولارا للبرميل

بموجب الاتفاق، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من منتجات الطاقة الأمريكية

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس على خلفية توقيع الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين، الذى طال انتظاره والذي يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأمريكية، فى الوقت الذى تراجعت فيه مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو 0.5 % مسجلا 64.30 دولار للبرميل.

أما الخام الأمريكي فقد ارتفع 30 سنتا أو 0.5 % إلى 58.11 دولار للبرميل.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من منتجات الطاقة الأمريكية بقيمة إضافية 50 مليار دولار.

وقال أحد المحللين “كان هذا توقيع رسمي لشيء جرى الاتفاق عليه بالفعل، لكن هذا يدعم بالتأكيد المعنويات”.

وتقول مصادر تجارية ومحللون إن الصين قد تواجه صعوبات للوفاء بالهدف.

ومن المرجح أن تكون مكاسب النفط محدودة قبيل ظهور المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.

وقال شوهان إن بيانات رسمية أمريكية أظهرت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية قدمت الدعم أيضا للأسعار.

تراجع مخزونات النفط 2.5 مليون برميل

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.7 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 8.2 مليون برميل وفقا للإدارة.

كما قالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.

وقال يو.بي.إس إنه يتوقع أن يجري تداول برنت عند قاع نطاق بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2020.

وذلك ما لم تحدث اضطرابات للإمدادات في الشرق الأوسط.

يذكر أن أسعار النفط كانت قد شهدت تراجعا بفعل مخاوف من أن اتفاق المرحلة واحد بين الولايات المتحدة والصين، ربما لا يعزز الطلب.

حيث تعتزم واشنطن الإبقاء على رسوم جمركية على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من الاتفاق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الرسوم على السلع الصينية ستظل سارية لحين اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق التجارة.

وانخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 16 سنتاً أو 0.3 % إلى 64.33 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكاس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.3 % إلى 58.08 دولار للبرميل.