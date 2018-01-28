انتعاشة منتظرة بقطاع الأغذية بدعم من تعافى القوة الشرائية

المال ـ خاص:حدد عدد من خبراء التحليل المالى والفنى القطاعات اﻷبرز المتوقع أن تؤدى بشكل جيد بالبورصة المصرية خلال 2018، واتفقوا جميعًا أن نشاط الأغذية سيشهد انتعاشة جيدة خلال العام، بدعم من عدة عوامل، من أهمها التوقعات بتعافى القوة الشرائية، ما سيؤثر إيجابا على مبيعات الشركات، ومن ثم معدلات ربحيتها

المال ـ خاص:

حدد عدد من خبراء التحليل المالى والفنى القطاعات اﻷبرز المتوقع أن تؤدى بشكل جيد بالبورصة المصرية خلال 2018، واتفقوا جميعًا أن نشاط الأغذية سيشهد انتعاشة جيدة خلال العام، بدعم من عدة عوامل، من أهمها التوقعات بتعافى القوة الشرائية، ما سيؤثر إيجابا على مبيعات الشركات، ومن ثم معدلات ربحيتها النهائية.

بداية، توقع عمرو اﻷلفى، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر”، أن يحقق قطاع اﻷغذية أداء جيدًا خلال العام بدعم من تراجع معدلات التضخم، وتحسن القوة الشرائية بشكل تدريجى، إضافة إلى ترقب خفض الفائدة، وهو ما سيقلل اﻷعباء التمويلية على الشركات المقترضة، ويدعم توسعات البعض التى تم تأخيرها.

وأضاف أن الرعاية الصحية ستأتى من ضمن القطاعات اﻷفضل خلال العام الحالى بدعم من قانون الرعاية الصحية المنتظر، إلى جانب القطاع المالى غير المصرفى، واﻷسمدة بدعم من استمرارية استفادة صادراتها من تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار اليوريا.

وتابع الألفى: كما يأتى قطاع السياحة والترفيه ضمن اﻷفضل، مشيرًا إلى تحفظه على بعض القطاعات وأبرزها الاتصالات والعقارات، إذ لا تزال التوقعات متذبذبه بشأنهما، إلى جانب قطاع السلع الصناعية والخدمات والسيارات.

وتوقع محمد نبراوى، الرئيس التنفيذى لقطاع أدارة الأصول بشركة أتش سى للاوراق المالية، أداء جيدًا لأربع قطاعات، من بينها اﻷغذية، العقارات، إضافة إلى الأسمدة بدعم من الصادرات، وارتفاع أسعار المبيعات، وأخيرًا قطاع البتروكيماويات.

ونصح المتعاملين اﻷفراد بالاستعانة بصناديق الاستثمار المختصصة لتحقيق الاستفادة القصوى، وتوجيه الحصيلة المالية بشكل جيد.

كما توقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس» القابضة، أن يتصدر قطاعا العقارات والصناعة المشهد خلال العام الحالى، إضافة إلى ارتفاع نصيب البورصة المصرية من استثمارات الأسواق الناشئة مع تحسن نظرة المستثمرين الأجانب، بدعم الأرباح المحققة العام الماضى، والتى سجلت %70.

وأضاف شمس أن تراجع أسعار الفائدة المتوقع تنفيذه من قبل البنك المركزى العام الحالى، سيعزز تقييم الشركات المدرجة بسوق المال، كما أن القطاع الصناعى سيستفيد من تحسن السيولة.

وجاءت النظرة من قِبل طارق الشواربى رئيس قسم الابحاث بشركة بلتون المالية، إيجابية على صعيد قطاع اﻷغذية، موضحًا أنه قد شهد ضغوطًا كثيرة خلال العام المنقضى بسبب ارتفاع التكاليف، وبالتالى ارتفاع اسعار المبيعات، مما ترتب عليه تراجع جاذبيته، إلا أنه مع تحسن القوة الشرائية التى بدأت فى الظهور منذ منتصف العام المنقضى فإن التوقعات تُشير لتحسن أداء القطاع الفترة المقبلة.

وأضاف أن العقارات تأتى أيضًا ضمن القطاعات الأفضل بدعم عدد المشاريع المتوقع أن يتم الشروع فيها خلال العام الحالى، وفى المؤخرة يأتى قطاع البنوك حسب رؤيته، وذلك بسبب أن القطاع استفاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية والخاصة بتعويم الجنيه والرفع المتكرر ﻷسعار الفائدة.

وعول مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بمجموعة «بلتون»، على البتروكيماويات لقيادة التحركات القوية للسوق بصدارة سهمى أبوقير للبتروكيماويات وكيما، خاصة مع التحرك الحكومى لتنشيط القطاع ورفع الدعم.

وأشار عجينة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستحمل فرصا ذهبية لأسهم القطاع العقارى، محددا مستهدفات سهم مصر الجديدة للإسكان عند 45 جنيها، وسوديك عند 23 جنيها، ومدينة نصر للإسكان عند 13 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الحالى.

واعتبر أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال»، أن البتروكيماويات من أبرز القطاعات المرجحة لقيادة السوق خلال 2018، نظرا لارتفاع أسعار البترول، والذى يحسّن من هوامش الربحية للشركات التى تعمل فى هذا المجال، بالإضافة إلى الحديث عن تحويل مصر لمركز لوجيستى للغاز بين أفريقيا وأوروبا، ما يمثل أيضًا فرصًا جيدة، إضافة إلى النتائج الإيجابية على تلك الشركات جرءا التعويم، خاصة أن الإيرادات والمواد الخام مقومة بالسعر العالمى بالدولار ولكن العمالة والعديد من مدخلات الإنتاج تدفع بالعملة المحلية.

وقال جمال الدين إن قطاع العقارات شهد أداء مميزا خلال العام الماضى نظرا لارتفاع الطلب على السكن، ما أسهم فى زيادة إيرادات الشركات المقيدة التى تمتلك تعاقدات كبيرة من المتوقع أن ترفع من نسبة المبيعات والأرباح بالتبعية، كما يدعمها بند الأراضى المملوكة بأسعار منخفضة عن أسعار الفترة الحالية والتى إذا تم تقييمها سنجد أن أسعار أسهم القطاع مازالت متدنية.

وبدوره، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إلى الأداء القوى لقطاع البنوك منذ بداية 2017 وحتى الآن، بصعود سهم البنك التجارى الدولى رغم كونه ليس الأفضل فى عملية الصعود خلال الفترة فى قطاعه، إذ تصدر المشهد سهم بنك قناة السويس والذى بدأ عام 2017 عند مستوى 4.50 تقريبا، والسهم اقترب من مستوى 18.70 تقريبا خلال 2017 محققًا نسبة حدود تصل لنحو %300 صعود متواصل خلال العام الماضى، ثم سهم بنك التعمير والإسكان، الذى بدأ عام 2017 عند مستويات 24 تقريبا، وواصل الصعود حتى حقق 59 جنيها تقريبا بنسبة تفوق %120، وأيضًا سهم بنك الاتحاد الوطنى الذى بدأ العام عند مستوى 4.50 تقريبا، وواصل الصعود حتى حقق نحو 10 جنيهات، نسبة تفوق %100، وبالمثل أيضًا سهم مصرف أبوظبى الإسلامى، والذى واصل الصعود من مستوى 7 تقريبا، إلى 16، وبذلك قد يكون قطاع البنوك من أفضل القطاعات التى حققت أرباحًا منذ بداية 2017.

وقال «نبيل» إن قطاع البتروكيماويات جاء فى المرتبة الثانية بقيادة سهم أبوقير للأسمدة والذى حقق أعلى مستوى تاريخى صعودى له بالقرب من مستوى 23.20جنيه، مرتفعًا من 6.75 جنيه، تلاه سهم كيما، إذ بدأ العام بالقرب من اربع جنيهات وحقق 8.80 جنيه، وأيضًا أموك، والذى ارتفع 4.86 وحقق 9.70 تقريبًا، ثم سيدى كرير، والذى تداول من بداية العام عند 17.00، حيث حقق مستوى 26.25 نسبة فى نهاية العام.

وأضاف نبيل أن القطاع العقارى جاء فى المرتبة الثالثة، محافظة على القيمة الاستثمارية مقارنة بنفس الفترة خلال 2016، وتصدرت الأسهم الأقل ثقلا فى القطاع مثل الشمس للإسكان، وسهم المصريين للإسكان الصدارة فى الربحية حتى 2017، إذ تراوحت ما بين «100 و%300»، كما هو الحال فى سهم الشمس للإسكان، والذى بدأ العام بالقرب من 3 جنيهات، وواصل الصعود محققا 10 جنيهات، ويأتى أيضا قطاع الغزل والنسيج بقيادة سهم العربية لحليج الأقطان.

وقال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “أصول”، إن أى تحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى ستنعكس إيجابيًّا على أسهم قطاعات العقارات والتشييد والبناء، فيما قد يشهد قطاع البنوك تأثرًا سلبيًّا جراء التراجع المربح لأسعار الفائدة.