انتعاشة ملحوظة في تداولات البورصة خلال أسبوع

- 14.6 مليار جنيه مكاسب سوقية.. و4.4 مليار زيادة بقيم التداولات - القلعة في صدارة أنشط 10 شركات- محلل: السوق مؤهلة لاختبار مستوى المقاومة عند 17100 نقطةمصطفى طلعتارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية،

– 14.6 مليار جنيه مكاسب سوقية.. و4.4 مليار زيادة بقيم التداولات

– القلعة في صدارة أنشط 10 شركات

– محلل: السوق مؤهلة لاختبار مستوى المقاومة عند 17100 نقطة





مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، وسط انتعاشة ملحوظة في قيم التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3.2% ليصل إلى 16999 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بحوالي 0.56% ليسجل 900 نقطة، وبالمثل ارتفع الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 1.2% ليسجل 2272 نقطة.

وزادت التداولات بشكل ملحوظ بقيمة 4.4 مليار جنيه، لتسجل 13.4 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات، محققة الأسبوع الماضي، كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 14.6 مليار جنيه، ليستقر عند 972.5 مليار جنيه مقابل 957.9 مليار.

وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت قيمة تداول قدرها 6.6 مليون جنيه، وتصدرت شركة جنوب إفريقيا للاتصالات أنشط الشركات بتداول 695.5 ألف ورقة مالية، وجاء في ذيل القائمة شركة فرتيكا للبرمجيات بتداول 8 آلاف ورقة.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 897.9 مليون جنيه، والعرب صافي بيع 231.3 مليون جنيه، وتصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية أنشط 10 شركات مدرجة من حيث كمية التداول، وحلت المجموعة المالية هيرميس في المركز العاشر.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم القيادية لعبت دوراً أساسياً في ارتفاع السوق 527 نقطة، خلال تداولات الأسبوع مخترقًا مستوى 15500 نقطة، ليعود للحركة الصعودية فى المدى المتوسط.

ولفت غريب إلى أن المؤشر الرئيسي يواجه مستوى المقاومة الهام عند 17100 نقطة، ومع تجاوزه يختبر المقاومة التالية عند 17500 نقطة، وأصبح أقرب مستوى دعم عند 16750 نقطة ثم 16400 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رأى رئيس قسم التحليل الفني، أن المؤشر تجاوز الحد العلوى للتحرك العرضى الذى كان يتحرك به (بين مستوى الدعم 828 نقطة، ومستوى 857 نقطة)، ليعود للحركة الصاعدة فى المدى المتوسطة ليصل إلى 915 نقطة.

وأشار إلى أن الضغوط البيعية ظهرت عند هذا المستوى ودفعته للمرور بحركة جنى أرباح حتى مستوى 895 نقطة، ويحاول المؤشر الارتداد لأعلى المستوى الأخير، وتجاوزه هذا الحد يدفعه 930 نقطة ثم مستوى 950.