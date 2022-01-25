انتعاشة مرتقبة للفنادق خلال إجازة نصف العام بسبب السياحة الداخلية

توقع عدد من ممثلى القطاع السياحى، حدوث انتعاشة فى إشغالات الفنادق بمختلف المقاصد السياحية المصرية، خلال إجازة منتصف العام الدراسى التى تبدأ خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد ممثلو القطاع، أن السياحة الداخلية هى الملاذ الآمن فى وقت الأزمات، منوهين بأن توافد المصريين إلى المنتجعات السياحية خلال إجازة نصف العام سوف يعوض الفنادق عن التراجع فى حجم الحركة السياحية الوافدة من الخارج، بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى دفع العديد من الدول الأجنبية للجوء إلى عمليات الإغلاق مرة أخرى، خوفًا من انتشار (أوميكرون).

توقعات بارتفاع الإشغال فى شرم الشيخ إلى %65 و%80 للغردقة

وفى هذا السياق، قال سامح عبد المنعم، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «باروتيل»، إن نسب الإشغال المتوقعة لفنادق شرم الشيخ خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى ستتراوح من 30 إلى %65.

سامح عبد المنعم، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «باروتيل»

وأضاف «عبد المنعم» لـ«المال»، أن نسب الإشغال حاليًا تتراوح من 20 إلى %50 مشيرًا إلى أن الحجوزات من المصريين خلال فترة نصف العام التى تبدأ من 3 إلى 20 فبراير المقبل، ستخلق نوعًا من التماسك إلى حد معقول فى نسب الإشغال، خاصة فى ظل انخفاض حجم الطلب على السفر بسبب التخوف من المتحور الجديد.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ خلال موسم الإجازة المقبلة بنسب تتراوح من 15 إلى %20.

من جانبه، قال محمد عيد سليمان، مدير عام التسويق بمجموعة «بيك الباتروس» للفنادق، إن هناك ارتفاعًا فى حجم الحجوزات للإقامة بفنادق شرم الشيخ والغردقة حتى 19 فبراير المقبل من قبل المصريين، بخلاف الجنسيات الأخرى، مشيرًا إلى أن الغردقة تستحوذ على النسبة الأكبر من الحجوزات.

وأضاف «سليمان»، أن السياحة الداخلية لديها القدرة على إنعاش الفنادق، خاصة فى وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات، مثل قطاع البترول، نظمت رحلات للعاملين بها خلال فترة الإجازة.

وتوقع أن تصل نسب إشغالات الفنادق فى الغردقة إلى %80 خلال فترة الإجازة، منها %30 بسبب توافد المصريين للفنادق والمنتجعات السياحية.

ونوه «سليمان» بأن أسعار الإقامة فى الفنادق سوف ترتفع خلال تلك الفترة بنسبة %25 مقارنة بأسعار الإقامة خلال شهر يناير الحالى.

وعن مدن الصعيد، توقع ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن تشهد مدينتا الأقصر وأسوان طفرة فى نسب الإشغال الفندقى خلال إجازة منتصف العام بسبب السياحة الداخلية.

ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر

وأضاف «عجمى» أن نسب الإشغال حاليًا تتراوح من 40 إلى %60 ومن المتوقع أن تصل إلى نسبة %70 خلال فترة نصف العام، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا فى حجم الحركة السياحية الوافدة من الأجانب لمدن السياحة الثقافية بسبب المتحور الجديد.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت الفنادق إلغاءات فى الحجوزات وانخفاضًا فى حجم الطلب على السفر بسبب أوميكرون، لافتا إلى أن فرنسا وألمانيا وإنجلترا من أبرز الأسواق التى تلقينا منها إلغاءات.

وأشاد «عجمى» باستقبال مطار الأقصر الدولى، أولى الرحلات المباشرة لشركة أيبيريا الإسبانية قادمة من مطار مدريد، مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوى الحالى.

واستقبلت الشركة المصرية للمطارات، ركاب الطائرة الإسبانية بالورود والهدايا التذكارية بمطار الأقصر، بعد أن تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كما هو متبع دوليًا.

يشار إلى أن مطار الأقصر يستقبل رحلات طيران شارتر مباشرة من دول فرنسا وإنجلترا وسويسرا وإسبانيا.

مطالب بتخفيض سعر تذكرة الطيران إلى مرسى علم

وفى سياق متصل، قال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن نسب الإشغال الفندقى حاليًا ضعيفة، إذ تتراوح من 17 إلى %25 بسبب الإلغاءات فى حجوزات السفر، نظراً للتخوف الشديد من المتحور الجديد.

طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم

وتوقع «شلبى»، أن تصل نسب إشغالات فنادق مرسى علم خلال فترة إجازة نصف العام إلى %50 مطالبًا وزارة الطيران المدنى بتخفيض أسعار تذاكر الطيران لمطار مرسى علم بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه فى الأيام العادية تصل سعر تذكرة الطيران إلى 4000 الآف جنيه للفرد (ذهاب وعودة)، بينما فى حالة حجز التذكرة قبل موعد الرحلة بفترة كبيرة يصل سعرها إلى أكثر من 3 آلاف جنيه للفرد.

كانت وزارتا السياحة والطيران، أطلقتا مبادرة «شتى فى مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية للمدن السياحية المصرية، كما تم تخفيض أسعار الطيران الداخلى حتى نهاية فبراير 2021.

ووصلت سعر التذكرة من القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.