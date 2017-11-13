انتعاشة مرتقبة فى الصادرات الزراعية

❏ الحناوى: التعديلات تتيح التتبع العكسى للشحنات واكتشاف المخالفين ❏ النجار: التزام رؤساء الشركات بالمواصفات ضرورة لتحقيق المستهدف ❏ خيال: الاقتصاد يدفع ثمن تلاعب البعض بهدف تحقيق ربح سريع الصاوى أحمد أكد عدد من المسئولين فى قطاع الزراعة، أن الإجراءات الجديدة التى بدأت الوزارة تنفيذها لضبط منظومة ا

❏ الحناوى: التعديلات تتيح التتبع العكسى للشحنات واكتشاف المخالفين

❏ النجار: التزام رؤساء الشركات بالمواصفات ضرورة لتحقيق المستهدف

❏ خيال: الاقتصاد يدفع ثمن تلاعب البعض بهدف تحقيق ربح سريع

الصاوى أحمد

أكد عدد من المسئولين فى قطاع الزراعة، أن الإجراءات الجديدة التى بدأت الوزارة تنفيذها لضبط منظومة التصدير، وعلى رأسها قرار تسجيل الشركات المصدرة فى الحجر الزراعى، سترفع جودة الصادرات الزراعية، وتحسن مؤشراتها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أنها أفضل الآليات لضبط الشركات المخالفة، متوقعين ان تشهد صادرات القطاع طفرة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت «الزراعة» الإثنين الماضى، عن المستندات والإجراءات المطلوبة من الشركات الراغبة فى تصدير إنتاجها من الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية، والتى يتطلب استيفاؤها كشرط للتصدير، وعلى رأسها التسجيل فى الحجر الزراعى وفحص الشحنات، بداية من بذر التقاوى حتى الجنى والجمع والتعبئة.

وتشترك وزارة التجارة والصناعة، فى مهمة ضبط منظومة تصدير الحاصلات مع وزارة الزراعة، و تتلقى الوزارتان طلبات الشركات فى التصدير قبل منحها الأذن التصديرى، وتوضيح كل شئ من الكميات والجهة المستوردة ومواصفات المنتجات وغيرها.

وقال الدكتور حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، إن تسجيل الشركات الزراعية فى قوائم الحجر الزراعى، بالكميات والأصناف المراد تصديرها، يتيح سهولة التتبع العكسى للشحنات من خلال تخصيص رقم محدد لكل شركة، وبالتالى سرعة اكتشاف المخالفين، واتخاذ اللازم ضدهم طبقا للإجراءات.

وأرجع صدور القرار إلى ما حدث مؤخرا، من عدم التزام بعض الشركات المصدرة، الأمر الذى يمثل تكراره تهديدا لسمعة الصادرات المصرية بالكامل.

وقامت «الزراعة» مؤخرا بوقف إحدى الشركات العاملة فى مصر عن التصدير، نظرا لمخالفتها للقواعد والإجراءات المحددة.

وكانت 4 دول عربية قد حظرت استيراد بعض الحاصلات الزراعية، من مصر على خلفية وجود نسب عالية من متبقيات المبيدات، وتضم الكويت والبحرين فى محاصيل الخس والبصل والجوافة والإمارات والسعودية فى الفراولة والفلفل والأردن فى البطاطس، وتمت إزالة حظرها منذ أيام، ولكن لا يزال ساريا حتى الآن فى السعودية، وهناك مفاوضات لإلغائه فى القريب العاجل على غرار باقى الدول.

وأعدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، منشورا تم توزيعه على كل المنافذ الحجرية ومفتشى الحجر الزراعى، يتضمن تلك الإجراءات والاشتراطات الجديدة، لتعميمها على الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية إلى الدول العربية.

وكشف «الحناوي» عن أن «الزراعة» استحدثت كذلك آلية نزول كوادر الحجر الزراعى، إلى محطات التعبئة التى يتم التصدير منها، فضلا عن أخذ عينات ممثلة وتحليلها فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، ومعمل المبيدات قسم متبقيات المبيدات وقسم الأفات الزراعية فى معهد الصحة النباتية.

وتوقع تحسن مؤشرات الصادرات الزراعية المصرية، خلال الموسم الجديد 2018، بعد تعميم وتطبيق تلك الإجراءات بشكل كامل على جميع الشركات والشحنات المصدرة.

ونص منشور الحجر الزراعى، على ضرورة استكمال استمارة تسجيل الشركات، والمتوافرة حاليا بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، مشددا على إحضار ممثلى الشركات عددا من المستندات، على سبيل الاطلاع، والتى تتمثل فى السجل التجارى، سجل المصدرين، بطاقة الرقم القومى لصاحب أو مدير الشركة المسئول مع صورة منها.

وطالب المنشور أن يتم التقدم للإدارة المركزية للحجر الزراعى للتسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة قبل البدء فى عملية التصدير خلال مدة لا تزيد على15 يوما.

من جانبه، رحب هشام النجار، العضو المنتدب لشركة «دلتكس » بقرار وزارة الزراعة، إعادة التسجيل للشركات الراغبة فى التصدير، مع إضافة بعض التعهدات الجديدة على رؤسائها لضمان سلامة الصادرات ومطابقتها للمواصفات العالمية للتصدير.

وشدد على أن سرعة تطبيق تلك الإجراءات، وتعميمها على الجميع، أمر من شأنه ضبط منظومة التصدير، وتلافى تكرار الأخطاء الفردية السابقة، الأمر الذى من شأنه ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات المصرية، وتحسن مؤشر الصادرات الزراعية العام المقبل.

وطبقا لبيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، يوجد 1500 شركة زراعية مسجلة فى مصر، وهناك خطط للإشراف على العديد من الشركات الأخرى، وضمها حسب الشروط والضوابط.

وبلغ حجم الصادرات الزراعية من سبتمبر 2016 حتى أغسطس 2017 نحو 4 مليارات دولار، مقابل 3.8 مليار للفترة المقابلة، وتعتبر الموالح من أبرز الصادرات بنحو 1.5 مليون طن والبطاطس ثانية، بما يوازى 810 آلاف.

من جانبه، قال الدكتور ياسر خيال، مدير مركز المعلومات فى اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية، إن الهدف من تسجيل الشركات المصدرة، هو ضبط المخالفين فقط وشطبهم بشكل فورى من قائمة المصدرين المعتمدين، فضلا عن توفير قاعدة بيانات عن الشركات الراغبة فى التصدير للخارج لضبط حركة السوق.

وتوقع ارتفاع حجم الصادرات الزراعية بشكل محلوظ خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، خاصة فى الموسم الجديد الذى سيبدأ قريبا.

وأكد أن الاقتصاد يدفع ثمن تلاعب بعض الشركات الصغيرة الناشئة حديثا التى ترغب فى الربح السريع، و تقوم بتصدير طن أو 3 أطنان مخالفة تتضرر من خلالها سمعة مصر التصديرية بالكامل، مشيرا إلى قيام الولايات المتحدة بحظر الفراولة المجمدة تبعتها عدة دول فى ذلك القرار.

وأوضح أن الصادرات الزراعية سلعة حساسة للشائعات، مؤكدا أن تأثيرات المخالفات السيئة تطول الجميع.

ووفقا لـ «الزراعة» تخضع تلك الشركات للتسجيل مرة واحدة، كإحدى آليات تطبيق المعايير الجديدة على الشحنات، لتتوافق مع المعايير العالمية أو الممارسات الزراعية الجيدة – الجلوبال جاب – والتى تم توزيعها على منافذ الحجر الزراعى، وهى بمثابة شهادة معتمدة من «الزراعة» تضمن مطابقة الصادرات للمواصفات القياسية.

وعلى أى شركة راغبة فى التصدير التوجه إلى مقر وزارة الزراعة فى قطاع الحجر الزراعى، واتخاذ اللازم من الإجراءات التى تم نشرها على جميع المنافذ التصديرية.