انتعاشة مرتقبة بفنادق القاهرة والأقصر بسبب الفرنسيون

- مصر للطيران: رحلتين يومياً بين القاهرة وباريس- عضو لجنة التسويق بالأقصر: إعادة تأهيل المراكب السياحية خطوة هامةدعاء محمودتسود حالة من التفاؤل بالقطاع السياحي، خاصة العاملين في نمط السياحة الثقافية، بعد تصريحات ستيفان روماتيت سفير فرنسا لدى القاهرة، عن زيادة حجم الإقبال من قبل الفرنسيين على ز

– مصر للطيران: رحلتين يومياً بين القاهرة وباريس

– عضو لجنة التسويق بالأقصر: إعادة تأهيل المراكب السياحية خطوة هامة

دعاء محمود

تسود حالة من التفاؤل بالقطاع السياحي، خاصة العاملين في نمط السياحة الثقافية، بعد تصريحات ستيفان روماتيت سفير فرنسا لدى القاهرة، عن زيادة حجم الإقبال من قبل الفرنسيين على زيارة مصر، وأن حجوزات موسم الشتاء القادم كاملة العدد.

وأكد ممثلو القطاع على أن السوق الفرنسي سيسهم في إنعاش مدن السياحة الثقافية في القاهرة والأقصر وأسوان، خاصة خلال موسم الشتاء، والذي يبدأ في شهر نوفمبر المقبل.

وطالب ممثلو القطاع بتلبية احتياجات السائح الفرنسي والاستعداد له قبل مجيئه، خاصة أنه من الأسواق الكبري المصدرة للسياحة لمصر، مطالبين بتسيير رحلات مباشرة من باريس إلي الأقصر وأسوان وإعادة تأهيل المراكب السياحية، والتي أصبح عدد كبير منها لا يصلح للاستخدام، مع مراجعة مستوي التدريب في الفنادق والمراكب.

في هذا السياق، قال محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن فرنسا تعد من الأسواق الكبري المصدرة للسياحة إلي مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية.

وأضاف عثمان لـ”المال”، أن السائح الفرنسي اختفي عن مصر لفترة، ولأول مرة يشعر القطاع بأن هناك تحرك ملموس بالنسبة لعودة السياحة الفرنسية لمعدلاتها الطبيعة، مشيراً إلي أنه طالب وزير الطيران بتسيير رحلة أو رحلتين طيران أسبوعياً بين باريس والأقصر.

ولفت إلي أن السائح الفرنسي لديه متطلبات لابد من توفيرها منها تسيير رحلات طيران مباشرة للمدن التي يفضل زيارتها وعدم الاعتماد علي مطار القاهرة بمفرده، بالإضافة إلي أهمية مراجعة مستوي التدريب في الفنادق والمراكب السياحية .

وشدد عثمان علي أهمية التنسيق بين السياحة والطيران للأستفادة من رغبة الفرنسيون للمجئ إلي مصر، مؤكداً أن معدل إنفاقهم مرتفع، متابعاً أن مميزات السائح الفرنسي عديدة منها رغبته في زيارة كل حجر وموقع أثري، وبالتالي نسبة انفاقه مرتفعة في المناطق الأثرية.

ونوه عثمان عن أن الفرنسيون هم أول من اخترعوا رحلات الـ14 ليلة بين أسوان والأقصر والقاهرة، مؤكداً أهمية عودة تلك الرحلات وإعادة تأهيل المراكب السياحية والتي أصبح عدد كبير منها لا يصلح للاستخدام.

من جانبه، قال مصدر بشركة مصر للطيران، إن شركته تقوم بتسيير رحلتين يومياً بين القاهرة وباريس، لافتاً إلى أن نسب إمتلاء الرحلات بين البلدين مرتفعة سواء في الموسم الصيفي أو الشتوي.

كان القطاع السياحي تعرض لعدة أزمات منها سقوط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، كانت قادمة من باريس إلى القاهرة واختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري، وعلى متنها 66 شخصاً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد أمن.

وفي سياق متصل، أكد يحيي راشد، وزير السياحة، على أهمية زيادة التدفق السياحي من السوق الفرنسية، نظراً لأهميته في ظل التحسن الذي يشهده المقصد المصري من زيادة أعداد السائحين، موضحاً أن هناك تشجيع من السوق للعودة إلى المقصد السياحي المصري.

وأضاف راشد لـ “المال”، على هامش مشاركته في المعرض السياحي المهني في باريس “Top Resa”، المزمع عقده خلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر الجاري، أن مؤشرات السوق الفرنسي مبشرة.

كان الوزير قد غادر -أمس الإثنين- للمشاركة في المعرض والذي يعد أحد أهم المعارض المهنية، التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق السياحة والسفر الدولى، ويحظى المعرض هذا العام بمشاركة 31,763 من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحى ينتموا لـ 158 دولة من كافة أرجاء العالم.

ولفت الوزير إلى أنه تقدم بمقترح لسفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيت بدعوة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الفرنسيين لزيارة الأماكن السياحية والمناطق الأثرية في القاهرة وشرم الشيخ، وغيرها من المدن السياحية المصرية لنقل صورة إيجابية عن مصر الى الشعب الفرنسي.

وأشارت وزارة السياحة في بيان أصدرته -أمس- إلى أن الوزير قام بعرض ملامح برنامج الوزارة المطبق لتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف والعارض، والذي يهدف إلى زيادة كل من الحركة السياحية وإيرادات الدولة، وتم الاتفاق على دعوة أصحاب شركات الطيران الفرنسية الى مائدة مستديرة لمناقشة برنامج تحفيز الطيران، وسبل التعاون معهم في هذا المجال.

وقال السفير إن من أولوياته العمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر في فرنسا لإعادة السياحة الفرنسية للمقصد المصري مرة أخرى إلى سابق عهدها، مضيفاً أنه التقى بالعديد من منظمي الرحلات وشركات السياحة الفرنسيين، وأكدوا له أن هناك إقبالاً كبيراً من الفرنسيين على زيارة مصر، وأن حجوزات موسم الشتاء القادم إلى مصر كاملة العدد.

يذكر أن السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر سجلت توافد نحو 96 ألف سائح، خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري 2017، بارتفاع 42% عن نفس الفترة من العام الماضي، وقضوا نحو مليون ليلة سياحية بزيادة 157%.