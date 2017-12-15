انتعاشة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالبورصة

مصطفى طلعت ظهر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بقوة خلال تعاملات البورصة الأسبوع الحالي، وتصدر قائمة أنشط القطاعات من حيث كمية التداول من خلال بيع وشراء 367 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه. وبدء التداول على سهم شركة ابن سينا فارما للأوية، منتصف الأسبوع، بدعم من أداء القطاع، فضلاً على مو

مصطفى طلعت

ظهر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بقوة خلال تعاملات البورصة الأسبوع الحالي، وتصدر قائمة أنشط القطاعات من حيث كمية التداول من خلال بيع وشراء 367 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه.

وبدء التداول على سهم شركة ابن سينا فارما للأوية، منتصف الأسبوع، بدعم من أداء القطاع، فضلاً على موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على قانون التأمين الصحي الجديد.

على الجانب الآخر، حافظ قطاع العقارات على المركز الثاني في ترتيب القطاعات الأنشط بالسوق، بتداولات بلغت 224.2 مليون ورقة مالية، بقيمة مليار جنيه تقريباً.

وتراجع قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك إلى المرتبة الثالثة، بعد تصدرة القطاعات الأسبوع الماضي، من خلال التداول على 214.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 690.2 مليون جنيه.

وجاء ترتيب باقي القطاعات على النحو التالي: “الاتصالات والسياحة والترفيه والمنتجات الصناعية والأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية والتشييد والبناء والموارد الأساسية والبنوك والكيماويات”.

يشار إلى أن البورصة سجلت ارتفاعات جماعية هذا الأسبوع ليصعد المؤشر الرئيسي 2.69%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.85%، وإمتد إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 5.07%.